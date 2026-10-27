Tras la partida de Daniel Bisogno, su hermano Alex ¡ya hizo su testamento! ¿Está enfermo?

A 1 año y 8 meses de la partida del querido conductor Daniel Bisogno, a su hermano Alex la tristeza aún lo embarga. Tras esta pérdida, el conductor nos comenta que maduró y ya hasta hizo su testamento.

Alex expresó: “Estamos a 4 meses de que se cumplan 2 años. No sé en qué momento se fueron, porque aún sentimos que partió ayer y eso hace más doloroso todo. Dices: ‘El tiempo lo va a curar’, pero no es cierto. El dolor de su ausencia sigue siendo el mismo”.

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Alex B y su hermana Ivette recuerdan con cariño a Daniel Bisogno. / Fotos: Liliana Carpio y Archivo TVNotas

¿Qué piensa Alex B sobre su testamento tras la muerte de su hermano, Daniel Bisogno?

El presentador de televisión, quien actualmente está en el programa Vivalavi, de Multimedios, explicó que la muerte de su hermano fue toda una lección de vida para él. Nos explicó que, tras esta situación, tomó conciencia de la importancia de dejar sus cosas en orden, con el fin de evitar conflictos cuando no esté.

“El hecho de que mi hermano se fuera sin un testamento fue un grave error que cometió. Eso es una elección que todos adoptamos en la familia”. Alex B

Ya tiene su testamento, aunque no descarta modificarlo con el tiempo. ¡No tiene nada que ver con enfermedad, es precaución! “A lo mejor, sobre la marcha, irá cambiando, si tengo hijos o me caso, pero en este momento mi familia es mi prioridad y, si algún día falto, lo poco, regular o mucho que he hecho en mi vida va a ser para ellos”.

Destacó que ahora se cuida más que antes: “Desde que Daniel se fue, me he vuelto mucho más quisquilloso con la salud. Me duele la espalda y me voy a checar. Me hice estudios de todo, para saber que estaba bien. Tengo que ser más consciente, porque en algún momento de la vida quiero ser papá. (Deseo) estar saludable para cuando llegue un hijo, y me tengo que cuidar desde hoy”.

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Alex B se ha vuelto más cuidadoso en su salud tras la muerte de Daniel Bisogno. / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Cómo vivió Alex la muerte de su mamá y su hermano Daniel Bisogno?

Recordemos que la mamá del conductor, Araceli, falleció el 24 de febrero de 2024, a los 71 años, y su hermano Daniel partió el 20 de febrero de 2025, a los 51 años, a causa de complicaciones derivadas de un trasplante de hígado.

Alex relata que perder primero a su mamá y al año a Daniel ha sido lo que más le ha dolido: “Cuando tenía a mi madre y a mi hermano, la dinámica era de una manera y ahora es muy diferente. Ha cambiado por completo mi forma de vivir, existir, sentir y amar. Amo con más intensidad a mi familia, porque ya sé lo que es no tenerla”.

Compartió que le tiene un gran respeto a la muerte. “Así la deberíamos ver todos, porque lo único que es cierto en la vida es eso, que nos vamos a morir y no hay que retarla. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos: Siempre hacernos chequeos y llevar una vida saludable. No la retes, porque una tontería que hagas te puede cambiar la vida y la de tu familia”.

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Su mamá falleció en 2024, un año antes que Daniel Bisogno. / Fotos: Liliana Carpio y Archivo TVNotas

¿Qué pensaba Alex B de su hermano Daniel Bisogno antes de su muerte?

Nos contó que su hermano fue como un maestro para él en varios aspectos: “Daniel me dejó muchos aprendizajes. Laboralmente, todos los que se puedan imaginar: El profesionalismo, el amor al trabajo y saber decir no, que a veces nos cuesta mucho. Por querer quedar bien, hacemos todo lo que nos piden. Él era muy contundente. Cuando no quería algo, lo decía

Agregó: “En cuanto a la salud, no dejes para mañana algo que te puedes revisar hoy. El cuerpo es una máquina perfecta, y cuando hay algo que no es normal hay que acudir al médico inmediatamente, porque dejarlo para mañana puede ser la diferencia entre vivir y morir”..

Por segunda ocasión, pusieron el altar dedicado a Daniel, recordado por ser conductor del programa Ventaneando y por sus actuaciones en obras de teatro como Lagunilla, mi barrio , en la Monumental Ofrenda del Indio Fernández 2026.

Finalmente, Alex nos contó sobre esta ofrenda: “Mi hermana (Ivette) es la que se ha encargado de todo. Trajo sus pertenencias: Las placas de las obras en las que participó, ropa, tenis… cosas que fueron de él. Es un pequeño espacio para compartir con la gente que siguió su carrera y que lo quiso. Mi hermana me platicó que había una foto que se cayó 3 veces, la cambió de lugar y se quedó. Todo pareciera indicar que a él no le gustaba que esa fotografía estuviera en esa posición. ¿Coincidencias o no?, pero suceden cosas así”.

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