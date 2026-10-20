Hermano de Daniel Bisogno, destrozado, se resigna a tener contacto con su sobrina: “No me la mencionen”

El distanciamiento entre Alex Bisogno y la hija de Daniel Bisogno continúa siendo un tema latente, incluso a más de un año de la muerte del conductor.

En cada entrevista, Alex es cuestionado sobre la situación con su sobrina y sobre si ha existido algún reencuentro o intento de reconciliación con Cristina Riva Palacio, madre de la menor.

Sin embargo, el conductor aseguró que no hay novedades en el caso y pidió que dejen de hablarle de la niña. ¿Se resignó al distanciamiento?

Leer: ¿Sobrino de Daniel Bisogno debutará como actor infantil del CEA? ¡Asegura que su tío lo apoyó!

Alex B / Redes sociales

¿Por qué Alex B está alejado de su sobrina, la hija de Daniel Bisogno?

El distanciamiento entre Alex Bisogno y su sobrina, hija de Daniel Bisogno, está relacionado con los conflictos que el conductor mantiene desde hace años con la mamá de la niña, Cristina Riva Palacio. Según ha contado públicamente, las diferencias familiares se intensificaron después de la muerte de su hermano.

“Desde que Daniel vivía, yo ya tenía conflictos con su exmujer. Siempre he sido defensor de mi familia; entonces yo veía injusticias y me peleaba con la exmujer de Daniel. Yo siempre tuve un problema ahí con ella.” Alex B

Alex B ha señalado que Cristina habló mal de él con personas cercanas al medio y utilizó a la menor como un “arma” para silenciarlo cuando él salía a defender su postura.

Además, Cristina impuso condiciones para que la familia pudiera ver a la niña, exigiendo en algunos casos que Alex B no estuviera presente y otras normas de convivencia, como no hablar públicamente de ella.

Leer: ¿Mariana estuvo embarazada de Daniel Bisogno? Pati Chapoy revela la preocupación que llevó a Ventaneando

Alex B / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Alex B se resignó al distanciamiento de la hija de Daniel Bisogno?

En su más reciente encuentro con los medios, Alex B habló nuevamente del distanciamiento con su sobrina y contó que incluso ya pidió a su familia que no le mencionen más el tema, pues considera que no habrá novedades al respecto, al menos hasta que ella cumpla la mayoría de edad.

El conductor reconoció que le entristece escuchar hablar de la niña, pues sus familiares le cuentan las actividades que realizan con la niña y le duele no poder formar parte de esos momentos. Por ello, pidió que dejen de mencionársela para evitar seguir enfrentando el dolor de no poder convivir con ella.

“Ya, nada. Yo creo que no va haber novedades hasta que ella sea mayor de edad (...) Ya le pedí a mi papá, a mi hermana, que no me la mencionen, porque es una tortura para mí que me digan que fueron a verla, que la niña va a bailar; son cosas en las que yo no puedo participar y para mí es muy triste y ya no quiero saber más de eso.” Alex B

Leer: Hermano de Daniel Bisogno enseña todo lo que el conductor llevó la última vez que entró al hospital

¿Alex B ha intentado reencontrarse con la hija de Daniel Bisogno?

Durante una entrevista reciente, Alex explicó que, aunque considera que la menor tiene derecho a convivir con la familia paterna, incluidos sus tíos, decidió no seguir adelante con el proceso legal que había considerado para recuperar el contacto con ella.

Alex B, quien ha hablado abiertamente de la muerte de Daniel Bisogno, aseguró que no quiere que la niña se sienta obligada a verlo ni a mantener una relación con él. No obstante, no descartó la posibilidad de reencontrarse con ella más adelante, aunque reconoció que, por ahora, las circunstancias familiares dificultan que ese acercamiento ocurra.

“Tampoco quiero ver a la niña obligada, porque claramente a ella ya le cambiaron todas las ideas sobre mi persona, ya le envenenaron el alma en contra de mí, entonces, ¿para qué? ¿para que vaya obligada? No, yo prefiero platicar con ella en otro momento y que sepa lo que sucedió.” Alex B

Leer: Alex B filtra audios inéditos de Daniel Bisogno: revelan sus últimas palabras y desatan polémica