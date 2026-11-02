Así luce el altar de Día de Muertos de Daniel Bisogno; su hermano Alex lo recuerda con emotivo mensaje

Alex Bisogno sorprendió a todos al mostrar el altar que le puso a su hermano, Daniel Bisogno, quien murió en febrero de 2025, por el Día de Muertos. A través de redes sociales, el expresentador de ‘Al Extremo’ compartió una foto del homenaje y lo recordó con un emotivo mensaje. Te contamos los detalles.

Checa: Hija de Daniel Bisogno sufre fuerte accidente y termina en el hospital, ¿qué le pasó?

Alex Bisogno recuerda a Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Cuándo y de qué murió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno, actor y uno de los conductores principales de ‘Ventaneando’, murió el 20 de febrero de 2025, a los 51 años, tras complicaciones surgidas por un trasplante de hígado al que se sometió en 2024.

Los problemas médicos del llamado ‘el Muñe’ comenzaron en 2023, cuando fue hospitalizado por la ruptura de unas várices esofágicas. En aquel entonces, también le diagnosticaron una cirrosis hepática no alcohólica. Según él mismo mencionó en su momento, los doctores le dijeron que su hígado estaba “inservible” y necesitaba un trasplante lo más pronto posible.

Aunado a esto, a lo largo de 2024 presentó otras dificultades como una infección pulmonar, razón por la que fue internado a principios de ese año. Con el tiempo se recuperó parcialmente y se encontraba en la lista de espera de órganos.

En septiembre de 2024, recibió un hígado nuevo. Se decía que la intervención había sido todo un éxito. No obstante, con el tiempo surgieron complicaciones y tuvo que ser hospitalizado nuevamente. Alex comentó que su hermano había presentado una infección bacteriana, pero que ya estaba siendo tratado con antibióticos.

Desafortunadamente, en febrero de 2025 se dio a conocer su deceso. Se reportó que la causa oficial fue un choque séptico y una falla multiorgánica.

No te pierdas: ¿Traición a Ventaneando? Hija de Daniel Bisogno aparece en ‘Hoy’ y así la recibieron VIDEO

Daniel Bisogno murió en 2025 / Redes sociales

El mensaje de Alex Bisogno para su hermano Daniel Bisogno por el Día de Muertos

Durante la noche del pasado 1 de noviembre, Alex Bisogno recordó a su hermano Daniel Bisogno con un altar de Día de Muertos. Junto a la imagen del homenaje, compartió un largo mensaje agradeciendo al público por seguir recordando con amor a su hermano y expresando lo mucho que sigue extrañándolo.

“Mi hermana @bisognoivette se encargó de colocar cada objeto, cada recuerdo. Reconocimientos, prendas y hasta dulces que le gustaba comer. Una parte de ese tesoro familiar quisimos compartirla con su ‘público querido’ que lo acompañó durante su carrera”. Alex Bisogno

Y agregó: “También fue hermoso escuchar los comentarios de quienes emocionados llegaban a su altar: ‘¡Mira, Bisogno!’, ‘Te extrañamos, muñe!’ Y sí… te extrañamos mucho, hermanito. Pero es hermoso sentir que de mil formas para nosotros, tu familia, que te amamos, siempre estás presente…”.

Finalizó diciendo que estaba muy feliz de ver el altar construido nuevamente, pues considera que es una forma de mantener el recuerdo de Bisogno vivo.

“Ese pequeño espacio guarda su hermosa energía, su esencia, su olor. Aunque ahora de otra forma, fue hermoso ponerlo nuevamente frente a su público, en donde a él le gusta estar”, concluyó.

Daniel Bisogno: Así luce su altar de Día de Muertos / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre Alex Bisogno y Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno y su hermano, Alex Bisogno, tenían una excelente relación y eran muy unidos. Cuando el presentador falleció, Alex fue quien contó todos los pormenores de lo ocurrido con Daniel y hasta manifestó que tanto él como su familia estaban muy afectados.

No obstante, según dijo Pati Chapoy en su momento, Alex presuntamente robó cosas del departamento de su hermano durante el funeral de este último. Este hecho fue negado por el conductor.

Actualmente, Alex está distanciado de su sobrina, hija de Daniel con Cristina Riva Palacios, por algunos temas relacionados con la herencia del fallecido actor.

Mira: ¿Exesposa de Daniel Bisogno era quien realmente le “robaba”? Esto dice Alex Bisogno: “Sumamente conflictiva”