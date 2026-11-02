¡Choque de trenes en España cobra la vida de un mexicano; viajaba con su esposo, quien sobrevivió!

Durante varios días, familiares y amigos mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida tras la tragedia ferroviaria que conmocionó a España. Sin embargo, las autoridades finalmente confirmaron que entre las víctimas mortales del accidente se encontraba Fernando de Jesús Calvillo Silva, un mexicano de Aguascalientes cuya historia ha comenzado a conmover tanto en México como en el extranjero.

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Accidente de trenes en Toledo, España / Redes sociales

¿Quién era Fernando de Jesús Calvillo Silva, el mexicano que murió en el choque de trenes en España?

La confirmación de la muerte de Fernando de Jesús Calvillo Silva puso rostro a una de las historias más dolorosas derivadas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España.

Fernando Calvillo era un diseñador gráfico, docente universitario y promotor cultural originario de Aguascalientes. A sus 45 años había desarrollado una destacada trayectoria profesional vinculada al arte y la educación.

Además, residía desde hacía varios años en Oklahoma, Estados Unidos, donde continuaba impulsando proyectos creativos y desarrollando su trabajo artístico, motivo por el que era conocido dentro de diversos círculos culturales.

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¿Cómo se confirmó la muerte del mexicano Fernando Calvillo?

Fernando de Jesús Calvillo Silva figuraba entre las personas reportadas como desaparecidas tras el choque de trenes ocurrido el pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo.

Durante varios días, familiares, autoridades mexicanas y equipos de emergencia mantuvieron labores de búsqueda e identificación ante la incertidumbre sobre su paradero tras el accidente ferroviario. Finalmente, las autoridades españolas incorporaron su identidad en los registros oficiales de víctimas mortales, confirmando así el fallecimiento del ciudadano mexicano que viajaba como turista en territorio español.

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¿Qué hacía Fernando Calvillo en España y quién sobrevivió al accidente?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Fernando Calvillo se encontraba disfrutando de un viaje por Europa cuando ocurrió la tragedia. El mexicano viajaba acompañado de su esposo y ambos se dirigían a reunirse con un familiar. Sin embargo, el accidente cambió por completo el rumbo de sus vacaciones.

Mientras Fernando perdió la vida, su esposo logró sobrevivir al impacto, aunque sufrió una fractura en una de sus piernas, por lo que tuvo que recibir atención médica tras el choque.

También se informó que Fernando viajaba en el vagón número ocho del tren que cubría la ruta Madrid-Sevilla, una de las líneas ferroviarias involucradas en el accidente.

¿Qué pasó en el choque de trenes en Toledo, España?

El accidente ferroviario registrado en Urda, Toledo, ha sido considerado una de las tragedias más graves ocurridas recientemente en España. Los reportes indican que un tren de Renfe impactó contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido sobre las vías, provocando el descarrilamiento de varios vagones y una operación de emergencia de gran magnitud.

Las cifras preliminares señalaron decenas de personas fallecidas y más de doscientas heridas, mientras equipos forenses y autoridades continuaban trabajando para identificar a todas las víctimas. Tras la tragedia, la Embajada de México en España activó protocolos de protección consular para asistir a los ciudadanos mexicanos involucrados y brindar acompañamiento a sus familiares durante el proceso.

En los días posteriores se confirmó que varios mexicanos viajaban en el convoy. La mayoría resultó con lesiones leves y fue dada de alta, pero el caso de Fernando Calvillo mantuvo la atención debido a que permanecía desaparecido.

Con la identificación oficial, terminó una angustiosa espera para sus seres queridos, aunque abrió paso al duelo por la pérdida de un hombre recordado por su labor académica, artística y cultural.