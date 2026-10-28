¿Alejandro Sanz tiene familiares entre las víctimas del choque de trenes? Esto dijo el cantante desde México

La tragedia ocurrida en Toledo, España por el choque de trenes, tocó el corazón de millones de personas, incluido Alejandro Sanz. El cantante español, quien actualmente se encuentra en México por compromisos profesionales, utilizó sus redes sociales para expresar su dolor ante el siniestro que dejó decenas de víctimas. ¿Qué dijo y cómo ocurrió el accidente?

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Actor iba a bordo de tren accidentado en España / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Alejandro Sanz al mortal choque de trenes en España? ¡Su desgarrador mensaje!

Alejandro Sanz expresó su profunda tristeza por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026 en Toledo, España. Desde México, donde cumple compromisos profesionales, el cantautor lamentó las pérdidas humanas y la magnitud de la tragedia.

A través de su cuenta de X, Alejandro Sanz compartió un mensaje lleno de dolor e impotencia, en el que reconoció lo difícil que resulta encontrar palabras ante un accidente de semejantes dimensiones.

“Me despierto en México con el corazón encogido y el alma rota. Qué dolor tan hondo… ante una catástrofe así no hay palabras ni consuelo posible. Impotencia absoluta. Incomprensión”, escribió el cantante español.

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Alejandro Sanz / Redes sociales

¿Alejandro Sanz tenía familiares o conocidos entre las víctimas del choque de trenes en España? ¿Qué les dijo?

Alejandro Sanz también dedicó unas palabras a las familias de las víctimas del choque de trenes en Toledo, así como a los sobrevivientes y a los equipos de emergencia que trabajan para atender a las personas afectadas.

“Todo mi cariño a las víctimas, a sus familias y a los equipos de rescate que se dejan la piel ayudando. Mi corazón está allí con vosotros” Alejandro Sanz

Alejandro Sanz no fue el único famoso que expresó su dolor por el accidente ferroviario en Toledo. La tragedia también provocó mensajes de solidaridad entre distintas figuras del espectáculo español.

Entre los artistas y personalidades que manifestaron sus condolencias se encuentran David Bisbal, Pablo Alborán, Hombres G, Mario Casas e Ibai Llanos, quienes se sumaron a las muestras de apoyo para las familias afectadas.

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¿Qué provocó el trágico choque de trenes en Toledo, España, y cuántas personas murieron?

El choque de trenes en Toledo ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre de 2026, aproximadamente a las 8:53 horas, cerca de la estación de Urda, cuando un tren AVE de Renfe impactó por detrás a un convoy de la compañía Iryo.

El accidente provocó que varios vagones descarrilaran y algunos cayeran por un terraplén. El balance provisional alcanzó al menos 68 personas fallecidas y numerosos heridos, de acuerdo con los reportes de las autoridades españolas.

Las primeras investigaciones apuntan a un fallo en el sistema de seguridad ferroviaria y a la autorización para reanudar la marcha de uno de los trenes cuando el otro permanecía detenido. Las causas y posibles responsabilidades continúan bajo investigación.