Alejandro Sanz habría olvidado a Candela Márquez con famosa actriz de “Club de cuervos”, ¿de quién se trata?

Tras meses de especulaciones sobre el fin de su relación con Candela Márquez, Alejandro Sanz parece haber encontrado un nuevo interés amoroso durante su gira por Sudamérica.

Imágenes, gestos en pleno concierto y apariciones constantes han despertado rumores sobre un posible romance que, aunque no ha sido confirmado, lo vincula con una famosa actriz que cautivó al público en la serie “Club de cuervos”.

Candela Márquez y Alejandro Sanz habrían terminado por los celos y la distancia, asegura Jordi Martin. / Instagram:@candelamarquezh

¿Con quién presuntamente estaría iniciando un romance Alejandro Sanz?

Alejandro Sanz cerró el año pasado un capítulo sentimental tras darse a conocer su ruptura con Candela Márquez. Aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre los motivos, trascendió que los celos, la distancia e incluso versiones de una supuesta infidelidad —mencionada por el periodista Javier Ceriani— habrían influido en la separación.

Mientras el intérprete de “Amiga mía” se concentró en su gira “Y ahora qué?”, su vida privada parecía mantenerse en bajo perfil. Sin embargo, en fechas recientes su nombre comenzó a vincularse con Stephanie Cayo, quien ha sido vista acompañándolo en varias presentaciones en Ecuador y Colombia.

La presencia constante de la actriz en zonas cercanas al escenario y en áreas privilegiadas durante los conciertos encendió las alarmas. Programas de espectáculos como Magaly TV, La Firme difundieron imágenes donde se observa al cantante tomándola de la mano al dirigirse al backstage, un gesto que muchos interpretaron como algo más que amistad.

Aunque ninguno ha confirmado una relación, la cercanía ha sido evidente y suficiente para que resurjan las versiones de un posible romance.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo despiertan rumores de romance / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en Perú?

El momento que terminó por disparar los rumores ocurrió en Lima, Perú. Durante su más reciente presentación en la capital peruana, Alejandro Sanz protagonizó una escena que no pasó desapercibida.

Mientras interpretaba el icónico tema Corazón partío, el cantante decidió acercarse a Stephanie Cayo y abrazarla frente al público. El gesto fue captado por asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

No fue la única señal. Testigos aseguran que la actriz estuvo presente también en conciertos previos en Colombia y Ecuador, siempre ubicada en espacios cercanos al artista. La complicidad entre ambos, según los asistentes, resultaba evidente.

Cabe recordar que en 2023 ya habían surgido rumores que los vinculaban sentimentalmente, luego de que se difundiera una fotografía en Los Ángeles donde aparecían sonrientes compartiendo una copa de vino. En aquel momento, Cayo negó cualquier relación amorosa y aseguró ante la prensa: “No, para nada, en absoluto. Somos amigos”.

Hoy, el contexto parece distinto y las imágenes hablan por sí solas, pero hasta el momento ninguno de los dos han confirmado nada.

¿Quién es Stephanie Cayo, actriz y presunta novia de Alejandro Sanz?

Stephanie Cayo nació en Lima el 8 de abril de 1988 y es una reconocida actriz, cantante y modelo peruana. Inició su carrera desde muy pequeña en producciones televisivas como “Besos robados”, consolidando una trayectoria que con el tiempo se expandió a nivel internacional.

A los 17 años se trasladó a Nueva York para estudiar actuación y baile, formalizando así su formación artística. Ha participado en proyectos destacados como la serie “Club de cuervos” y la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, producción de Netflix.

La vena artística es parte de su historia familiar: sus hermanas Fiorella y Bárbara Cayo también cuentan con sólidas carreras en la televisión peruana.

