¿Candela Márquez al borde de la muerte? Expareja de Alejandro Sanz viajaría en tren que chocó en España

La actriz Candela Márquez, conocida por su trayectoria en televisión y su pasada relación con el cantautor Alejandro Sanz, vivió momentos de angustia tras revelarse el choque de trenes ocurrido en el tramo de Adamuz, España, un accidente que ha dejado 40 personas fallecidas y decenas de heridos. Lejos de los reflectores del espectáculo, esta vez su nombre acaparó la atención por una razón estremecedora: ella tenía boleto para viajar en uno de los trenes involucrados en la tragedia. ¿Lo hizo?

¿Cómo fue el accidente de un tren que se descarriló en España?

La tragedia, que hasta ahora ha dejado un saldo de 40 personas fallecidas, ocurrió cuando uno de los trenes se descarriló y terminó impactándose violentamente contra otra unidad que avanzaba en dirección opuesta, a aproximadamente 20 minutos de la ciudad de Córdoba, en España.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, el choque provocó además al menos 150 personas heridas, varias de ellas de gravedad. Imágenes y videos difundidos en redes sociales evidencian la magnitud del desastre, mostrando escenas de caos, angustia y confusión.

Muchos de los pasajeros relataron que, al momento del impacto, no comprendían qué estaba ocurriendo, lo que incrementó el pánico y la desesperación entre quienes vivieron de cerca este lamentable suceso.

¿Candela Márquez, exnovia de Alejandro Sanz, se encontraba en el descarrilamiento de tren en España?

La propia actriz, Candela Márquez, compartió la experiencia a través de sus redes sociales, donde mostró el ticket del tren con fecha del 18 de enero, el mismo día en que ocurrió el fatal accidente.

Según relató, un presentimiento inexplicable la llevó a cambiar sus planes a último momento, una decisión que hoy agradece profundamente y que, sin saberlo, le salvó la vida.

“ Iba a estar en ese tren. Tenía previsto regresar el domingo por la tarde, incluso estuve a punto de perder el tren que adelanté ”, escribió la actriz.

La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar alivio y mensajes de apoyo al saber que se encontraba a salvo.

Candela relató que, sin una razón concreta, sintió la necesidad de cambiar la hora de su viaje y volver antes a Madrid. Esa decisión, aparentemente menor, marcó la diferencia entre la vida y la muerte:

Pero por algo que no sé explicar, sentí la necesidad de cambiar los planes y regresar antes a Madrid. Hoy solo puedo agradecer profundamente a Dios, que siempre me cuida de una forma y otra. Candela Márquez

La actriz también se tomó un momento para expresar su dolor y respeto hacia las víctimas del accidente y sus familias: “ Mi más sentido pésame y todo mi respeto para las víctimas y sus familias ”, expresó.

¿Quién es Candela Márquez?

Candela Márquez es una reconocida actriz que se ha abierto camino en la industria y es una personalidad con constante presencia en la televisión. De nacionalidad española, ha construido una trayectoria que mezcla la actuación con su participación en programas de entretenimiento.

Un punto clave en el aumento de su proyección pública fue su paso por el programa Las estrellas bailan en Hoy, espacio en el que destacó por sus habilidades artísticas.

En lo personal, Candela captó la atención de los medios tras su relación con el reconocido cantautor Alejandro Sanz. A pesar de que el romance terminó, el interés mediático en torno a su figura continuó.

