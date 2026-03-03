¿Candela Márquez con el corazón partido? Habría reaccionado al romance de Alejandro Sanz con Stephanie Cayo

Hace unos días trascendió que Alejandro Sanz se habría refugiado en los brazos de Stephanie Cayo, a pocos meses de haber terminado su relación con Candela Márquez. El intérprete ha sido visto muy cariñoso y cercano a la actriz peruana durante su gira por Sudamérica, y no precisamente en secreto. A todo este revuelo, ¿que está pasando con Candela Márquez? ¿está enterada? Esto sabemos sobre la actriz española.

Candela Márquez / Facebook: Candela Márquez

¿Qué está pasando entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

La presencia constante de Stephanie Cayo en zonas cercanas al escenario y en áreas privilegiadas durante los conciertos encendió las alarmas. Programas de espectáculos como Magaly TV, La Firme difundieron imágenes donde se observa al cantante tomándola de la mano al salir del escenario y dirigirse al backstage, un gesto que muchos interpretaron como algo más que amistad y un posible interés romántico.

El momento que terminó por disparar los rumores ocurrió en Lima, Perú. Durante su más reciente presentación en la capital peruana, Alejandro Sanz protagonizó una escena romántica que no pasó desapercibida.

Mientras interpretaba el icónico tema “Corazón partío”, el cantante decidió acercarse a Stephanie Cayo y abrazarla frente al público. El gesto fue captado por asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

No fue la única señal. Testigos aseguran que la actriz estuvo presente también en conciertos previos en Colombia y Ecuador, siempre ubicada en espacios cercanos al artista. Además de que fue vista en la camioneta del cantante a la salida de su concierto en Perú, como una invitada más que especial en su show.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo despiertan rumores de romance / Redes sociales

¿Qué dice Candela Marquez al supuesto romance de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Mientras se disparan los rumores entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, Candela Márquez reapareció en redes sociales para celebrar su cumpleaños de una manera muy especial: con mariachi, acompañada de sus perritos, un pastel y un elegante ramo de rosas.

Junto a las imágenes, la actriz escribió un emotivo mensaje: “Cumplí años… y cumplí sueños. Gracias, vida, por lo que fue, por lo que es y por todo lo que viene.”

Sin embargo, la periodista española Leticia Requejo reveló en el programa “El tiempo justo” que Candela Márquez sí estaba al tanto de la amistad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo e incluso conoce a la actriz peruana.

De acuerdo con la comunicadora, Candela estaría bastante impactada por la rapidez con la que el cantante habría iniciado su romance con Cayo, por lo que no lo habría tomado del todo bien, ya que su ruptura ocurrió apenas hace unos meses.

Según la periodista: “Candela conocía perfectamente a esta chica como una amiga de Alejandro Sanz”, comentó Leticia en su programa, señalando que por ello las versiones de romance habrían resultado una sorpresa para la actriz.

“La ha sorprendido. No le ha sentado muy bien y, sobre todo, le ha asombrado la rapidez con la que Alejandro ha vuelto a ilusionarse”. Leticia Requejo

Según Leticia, Alejandro Sanz dejó la relación con Candela por varias razones, entre ellas los celos y que necesitaba seguir conociéndose: “Uno de los motivos que le da a Candela hace dos meses cuando se termina la relación es que necesitaba estar solo y seguir conociéndose”, explicó Requejo

Sin embargo hasta el momento Alejandro Sanz y Stephanie Cayo no han confirmado este romance y de hecho en el 2023, fueron relacionados sentimentalmente, pero ella negó a los medios esta relación y aseguró que eran buenos amigos.

Candela Márquez y Alejandro Sanz habrían terminado por los celos y la distancia, asegura Jordi Martin. / Instagram:@candelamarquezh

¿Quién es Stephanie Cayo, actriz y supuesta novia de Alejandro Sanz?

Stephanie Cayo nació en Lima el 8 de abril de 1988 y es una reconocida actriz, cantante y modelo peruana. Cayo comenzó su carrera desde muy pequeña en producciones televisivas como “Besos robados”, consolidando una trayectoria en su país.

A los 17 años se trasladó a Nueva York para estudiar actuación y baile, formalizando así su formación artística. Ha participado en proyectos destacados como la serie “Club de cuervos” y la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, producción de Netflix.

La vena artística es parte de su historia familiar: sus hermanas Fiorella y Bárbara Cayo también cuentan con sólidas carreras en la televisión peruana.

