¿Nuevo romance? Stephanie Cayo y Sebastián Zurita desatan rumores por romántica foto en Instagram

El 2025 arranca con fuertes rumores en torno a Stephanie Cayo y Sebastián Zurita, quienes han acaparado la atención del público luego de que se compartieran fotografías en redes sociales que sugieren una posible relación amorosa.

Sebastián Zurita, quien cerró el 2024 disfrutando de los paisajes oaxaqueños junto a su padre, Humberto Zurita, y la actriz peruana Stephanie Cayo, parece haber iniciado el año con un aire renovado.

Aunque el actor y productor pasó gran parte del año anterior soltero, las recientes publicaciones de Stephanie Cayo han despertado especulaciones sobre un romance entre ambos.

Durante su viaje a Puerto Escondido, Oaxaca, donde dieron la bienvenida al nuevo año en compañía de Humberto Zurita y Stephanie Salas, Cayo compartió en Instagram una serie de imágenes que incluyó un momento especial con Sebastián Zurita.

Una de las fotografías muestra al actor descansando en el regazo de Stephanie, mientras ella le acaricia el rostro, una escena que refleja una gran complicidad.

Sebastian Zurita y Stephanie Cayo estrenarían romance. / Instagram: @hzuritahm

Stephanie Cayo comparte momento romántico con Sebastián Zurita

Acompañando las imágenes, la actriz escribió un emotivo texto con un poema de Mario Benedetti:

“Mi táctica es mirarte, quererte como sos, mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites”.Concluyó su dedicatoria con un simple pero contundente: “Bonito. Todo. Bonito.”

Sebastian Zurita y Stephanie Cayo estrenarían romance. / Instagram: @unlunar

¿Quién es Stephanie Cayo?

Stephanie Cristina Cayo Sanguinetti, nacida en Lima, Perú, proviene de una familia destacada en el ámbito artístico. Es hija de Ana Cecilia Sanguinetti Bernales y del coronel Mario Cayo Quintana. Sus hermanos Fiorella, Bárbara y Mario ‘Macs’ Cayo también han brillado en distintas áreas del espectáculo.

Con más de 13 años de carrera, Stephanie comenzó su trayectoria actoral a los 10 años con la telenovela ‘Travesuras del corazón’ (1998), donde interpretó a Cynthia, conquistando rápidamente al público. Su talento la ha posicionado como una de las figuras más destacadas de Perú, logrando reconocimiento en toda Latinoamérica.

En México se volvió famosa gracias a su participación en la serie ‘Club de cuervos’ que protagonizó Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño.

Actualmente, Stephanie Cayo reside en Los Ángeles, California, y sigue siendo una de las personalidades más influyentes de la región, tanto en la actuación como en el ámbito social.

