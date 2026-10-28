Tragedia en España: Famoso actor de telenovelas viajaba en uno de los trenes accidentados, ¿qué se sabe?

El 28 de octubre de 2026 quedó marcado en España por un grave accidente de trenes en Toledo, el cual, ha cobrado la vida de al menos 68 personas, mientras las autoridades se mantienen en la búsqueda de sobrevivientes. De manera paralela, un actor se encontraba en uno de los convoys accidentados, encendiendo las alarmas de sus compañeros y seguidores. ¿Está herido?

Actor iba a bordo de tren accidentado en España / Redes sociales

¿Quién es el actor de series que iba a bordo de tren accidentado en España?

Luego del trágico accidente ferroviario en Toledo, España, comenzó a trascender que el reconocido actor, Manuel Bandera, iba a bordo de una de las unidades que chocaron.

Y es que, cuando las autoridades comenzaron a señalar que la gran mayoría de pasajeros estaban heridos, las personas comenzaron a preguntarse si el intérprete español tenía alguna lesión o había sido trasladado a un hospital para su valoración.

Manuel Bandera iba a bordo de tren accidentado / Redes sociales

Según los primeros reportes, un convoy se encontraba quieto en la vía, esperando a avanzar, cuando un segundo tren se acercó a toda velocidad y sin frenar, impactó a la otra unidad de pasajeros, haciendo que cayera por una colina que estaba a su costado.

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Accidente de trenes en Toledo, España / Redes sociales

¿El actor Manuel Bandera herido tras accidente de trenes en España?

Luego de que se supiera que el actor Manuel Bandera viajaba en uno de los trenes, el intérprete fue entrevistado por el programa Onda cero, para contar no solo su experiencia, si no también si tenía algún problema de salud.

Bandera se dijo en “shock” por la experiencia, y la describió como la peor que le ha tocado vivir:

Iba en el vagón 1, por suerte ese vagón esta vez iba de último, a veces uno va de primero, y uno de último. No he pasado nada igual en mi vida, espero no volver a pasar con el shock. Manuel Bandera

Por otra parte, habló sobre las heridas o cuestiones de salud que le pudieron ocasionar los impactos tras el choque, por lo que dijo:

Estoy bien, solo tengo una pequeña contusión en las costillas y nada más, por suerte. Manuel Bandera

Además, agregó que su tren se mantuvo parado por un rato, y tras volver a avanzar en las vías, no pasaron ni cinco minutos cuando se impactó de lleno contra el que se hallaba parado.

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¿Quién es Manuel Bandera?

Nacido en 1960, Manuel Bandera es actor y bailarín con una carrera sólida en cine, televisión y teatro. Su fama creció en 1989 con la película La cosa del querer, dirigida por Jaime Chávarri. Posteriormente formó parte del universo cinematográfico de Pedro Almodóvar, con títulos como ¡Átame!, Tacones lejanos y Kika.

En la pantalla chica ha participado en series como:



Bandolera,

Mis adorables vecinos y

y Acacias 38.

Otros casos como el de Bandera se están dando en los últimos minutos, pues al igual que el actor, diversas sobrevivientes viven para contar el trágico hecho desde dentro.

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