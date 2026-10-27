¿José Ángel Bichir ahogado en deudas? Actor que se lanzó desde tercer piso busca trabajo; ¡le debe al tío!

El actor José Ángel Bichir vivió un preocupante momento al lanzarse de un edificio hace varios meses. Ahora, el asunto parece complicarse para él, pues está atravesando complicados problemas de dinero y el trabajo no habría llegado aún para él intérprete. ¡Le debe hasta al tío!

José Ángel Bichir al borde de la muerte tras caída de edificio / Redes sociales

¿Cómo y cuándo fue el accidente que sufrió el actor José Ángel Bichir?

Fue el 13 de marzo de 2026 cuando el actor, José Ángel Bichir, protagonizó un momento crítico que derivó en un atentado contra su vida, ocasionado por el mismo intérprete mexicano.

Todo ocurrió en un edificio en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, cuando, según información de una vecina, Bichir cayó desde lo alto de su balcón, en un tercer piso.

La vecina halló a José Ángel y dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia para que recibiera atención médica, y posteriormente ser trasladado para continuar con las evaluaciones.

En aquel momento, se manejó que el actor habría estado medicado, pues, según su madre, se encontraba triste por no poder tener trabajo como actor, después de hacer varios castings en diversos proyectos.

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José Ángel Bichir cayó desde tercer piso / Redes sociales

¿Qué problemas económicos tiene José Ángel Bichir actualmente?

El actor José Ángel Bichir fue abordado recientemente por la prensa para hablar sobre su recuperación y probable regreso a los foros o escenarios. Lejos de esto, dio un panorama un poco preocupante respecto a su situación monetaria.

Bichir afirmó que, tras su crisis en marzo, actualmente está “endeudado” (hasta con su tío Demián) y que enfrenta problemas económicos reales tras meses de hospitalización y terapias:

Tengo deudas con mis amigos, con los que apoyaron en esa rifa que hicieron, tengo deuda con familiares, con el mismo tío Demián que ha dicho que para la salud no escatimo en gastos. José Ángel Bichir

El actor afirmó que estos “préstamos” no los ve como regalos, por lo que está seguro de que cumplirá todos esos compromisos:

Yo siempre creo que se deben de pagar, yo lo tomo como préstamos y después buscar a quien necesita ayuda de tus amigos o de alguien lejano, extraño, y decir: ‘yo te ayudo ahora que yo puedo. José Ángel Bichir

Añadió que, cuando alguien viva una situación similar a la de él, quiere hacer lo mismo por los que atraviesen un momento complicado, ya sean amigos o desconocidos.

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#EXCLUSIVA José Ángel Bichir reaparece en la ofrenda de "Malinche" y nos confiesa que quedó endeudado tras los gastos de su caída desde un 3er piso 🏥💔. Anuncia que retoma su carrera para pagarle a quienes lo apoyaron 🎭👏. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/axcIQi3Cdp — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 26, 2026

¿En qué películas y telenovelas ha participado José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir es hijo del actor Odiseo Bichir y de Patricia Pascual, y sobrino de Demián y Bruno Bichir. Pertenece a una célebre dinastía artística mexicana con presencia en el cine, el teatro y la televisión.

En su carrera ha participado en varias producciones del cine nacional. Una de las más recordadas es la comedia romántica A la mala, en la que compartió créditos con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. También integró el reparto de El último evangelio.

En la pantalla chica ha colaborado en importantes programas, entre ellos las series unitarias La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Hace semanas, la expareja de José Ángel Bichir, Luz Edith Rojas, mostró su apoyo monetario al actor, esperando que la situación para él mejorara.

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