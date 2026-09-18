José Ángel Bichir reaparece y da detalles de qué pasó el día que cayó de un tercer piso, ¿cómo se encuentra?

A meses de la caída de un tercer piso que sufrió José Ángel Bichir tras atravesar una crisis emocional, el actor reapareció frente a las cámaras y contó cómo fue vivir aquel momento que marcó un antes y un después en su vida.

En una reciente entrevista, el actor abrió su corazón y compartió su perspectiva sobre aquel día, así como la manera en que ha evolucionado su vida después del incidente.

Leer: José Ángel Bichir reaparece en redes sociales tras caída que le dejó graves secuelas: ¿Cómo luce? FOTO

José Ángel Bichir / Redes sociales

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir y cómo ocurrió su caída de un tercer piso?

José Ángel Bichir sufrió una fuerte caída desde el tercer piso de un departamento el 13 de marzo de 2026, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. El actor tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital debido a las lesiones que sufrió por el impacto.

En aquel momento comenzaron a circular versiones de lo que había ocurrido. Sin embargo, la familia Bichir salió a aclarar que el actor atravesaba una profunda crisis emocional y que la caída ocurrió de manera accidental. Sus familiares descartaron que se tratara de un acto voluntario y señalaron que José Ángel no se encontraba bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia.

Leer: ¿Familia del actor José Ángel Bichir en problemas económicos? Tras arrojarse de edificio... ¡rifan sus joyas!

José Ángel Bichir / Francisco Mancera y redes sociales

¿Cómo vivió José Ángel Bichir la crisis que provocó su caída?

Durante la entrevista con Mara Patricia Castañeda, José Ángel Bichir habló por primera vez desde su perspectiva sobre la crisis que atravesó antes de la caída. El actor explicó que durante aproximadamente tres años fue acumulando diferentes situaciones que afectaron su salud emocional, hasta llegar a un punto en el que se sintió muy afectado.

José Ángel mencionó que por su personalidad y por la forma en que ha enfrentado su carrera, estaba acostumbrado a soportar el dolor, la falta de sueño, la ansiedad y otros problemas sin pedir ayuda, y que “él podía solo”. Sin embargo, aseguró que poco a poco todo se convirtió en una especie de “bola de nieve de oscuridad” que terminó por llevarlo a un momento crítico.

“Yo creo que cometí mucho ese error de de querer decir ‘No, yo puedo solo. No, yo puedo solo. Yo aguanto este dolor, aguanto esta esta ansiedad, aguanto este esta tristeza. Esta bola de nieve que se va haciendo grande de oscuridad’. Entonces, hasta que llega un momento en que ya es inmenso.” José Ángel Bichir

Al hablar específicamente de lo que ocurrió el día de la caída, el actor explicó que no se encontraba completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Según su relato, experimentó una especie de trance o estado de hipnosis en el que su nivel de conciencia estaba reducido y perdió la noción de lo que ocurría a su alrededor.

“Cuando pasa este justo momento tan horrible, uno no está ahí. No, exactamente. Te puedo decir que eso es justo lo que lo que es interesante del asunto, es que descubrí en carne propia que no estás ahí…Estás en un especie de trance, ¿me entiendes? Es un trance en donde precisamente no está tu conciencia ahí.” José Ángel Bichir

Leer: ¿Qué pasó con los dientes de José Ángel Bichir tras caída? Su doctora revela los detalles: VIDEO

¿Cuál es el estado de salud actual de José Ángel Bichir?

Actualmente, José Ángel Bichir se encuentra en proceso de recuperación física y emocional. El actor explicó que tras el accidente, tuvo diversas lesiones, entre ellas fracturas en el rostro, nariz, clavícula y talón, además de la pérdida de algunos dientes y un traumatismo abdominal.

Durante su entrevista con Mara Patricia Castañeda,el actor compartió que su recuperación también ha incluido terapia, psiquiatría, meditación y ejercicio, que le han permitido reconstruir poco a poco su vida después de aquel incidente. Además, habló sobre el proceso de reconstrucción dental al que se sometió debido a las lesiones que sufrió en el accidente.

Unos meses atrás, José Ángel Bichir reapareció en redes sociales mostrando cómo luce después de un tiempo de recuperación, en el que estuvo lejos de la vida pública.

Leer: Yolanda Ventura, esposa de Odiseo Bichir, habla sobre José Ángel Bichir: “Un golpe difícil para la familia”