José Ángel Bichir reaparece en redes sociales tras caída que le dejó graves secuelas: ¿Cómo luce? FOTO

Marzo de 2026 marcó un antes y un después en la vida del actor José Ángel Bichir, cuando sufrió una aparatosa caída desde el tercer piso de un edificio en la Ciudad de México que le dejó secuelas importantes.

Desde entonces, el actor había permanecido lejos del ojo público mientras las dudas sobre su estado actual aumentaban. De manera sorpresiva, el sobrino de Demián y Bruno Bichir reapareció en las redes sociales y conmovió a miles de personas. ¿Cómo luce ahora y qué fue lo que puso? Aquí te lo contamos.

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José Ángel Bichir sufrió un accidente debido a una crisis emocional / Francisco Mancera y redes sociales

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

Vale la pena recordar el trágico suceso que casi termina en una desgracia para el espectáculo mexicano. El viernes 13 de marzo, el actor cayó desde el tercer piso de un edificio de departamentos ubicado en la colonia Narvarte de la CDMX. El brutal impacto contra el suelo le provocó lesiones físicas graves, incluyendo fracturas en la nariz, la mandíbula, la clavícula y la pérdida de dos dientes.

Inmediatamente, surgieron muchas especulaciones sobre la causa del accidente, por lo que la familia Bichir emitió un comunicado aclarando que todo fue producto de una profunda crisis de salud mental y no un acto voluntario para terminar con su vida..

Yolanda Ventura, actriz y madrastra de José Ángel, declaró públicamente que él “no quería hacerse daño, quería salir”, sugiriendo que intentaba abandonar el lugar por un episodio de crisis.

Poco tiempo después, la familia declaró que José Ángel estaba fuera de peligro pero aún bajo supervisión médica.

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El hijo de Odiseo Bichir ha estado en rehabilitación desde su accidente. / Redes sociales

¿Qué publicó José Ángel Bichir en redes sociales?

Durante tres meses, José Ángel estuvo completamente alejado de los medios para enfocarse en su recuperación física y emocional, hasta este viernes cuando sus redes sociales volvieron a ver actividad.

El miembro de la dinastía Bichir puso en su cuenta oficial de Instagram una foto donde se le ve con un semblante mucho más tranquilo, limpio y recuperado.

La imagen generó más impacto por el breve mensaje que le acompañaba: un “Gracias”, acompañado de emojis de corazón, destellos, estrellas y unas manos rezando, dando a entender que siente una inmensa gratitud por la segunda oportunidad que le dio la vida.

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¿Qué dijo Jose Ángel Bichir tras reaparecer en redes sociales?

Aunque el actor no dio mayor detalles sobre su futuro en su carrera, la foto que marcó el regreso de José Ángel a la vida pública se popularizó rápidamente. A unas horas de su publicación, la fotografía ya suma miles de “me gusta” y cientos de comentarios por parte de seguidores y compañeros del medio, quienes celebran su recuperación.

Entre los famosos que reconocieron su logro, están Armando Hernández, que le escribió: “Venga mijo, con todo. Te amo bro”, mientras que Fernando Bonilla añadió: “Fuerte abrazo carnalito”.

También se sumaron los perfiles de Manunna, Alfonso Dosal, Lisset, entre muchas otras personas.

Hace unos días, su tío, Bruno Bichir, ya había dado una breve actualización del estado de salud de José Ángel, declaró que había hablado con él y se encontraba esplendido.

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