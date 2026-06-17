Tío de José Ángel Bichir habla del estado de salud del actor, ¿quiere regresar a los escenarios? VIDEO

José Ángel Bichir encendió las alarmas cuando se reportó un presunto intento de suicidio la tarde del 13 de marzo en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Los primeros reportes por parte del periodista Abraham Mojica indicaron que el actor presuntamente habría intentado quitarse la vida.

Por su parte, la Seguridad Ciudadana México dio a conocer a través de un comunicado que los cuerpos de emergencia arribaron al lugar y diagnosticaron al intérprete con una “fractura de cara y abdomen agudo”, por lo cual fue trasladado de emergencia al hospital.

Te recomendamos: José Ángel Bichir ¿tenía comportamientos raros antes de caer de un edificio? esto reveló su exnovia

José Ángel Bichir cayó de un tercer piso en marzo de 2026. / Redes sociales

¿Por qué José Ángel Bichir cayó de un tercer piso en CDMX?

Después de horas de incertidumbre, la primera en hablar sobre lo ocurrido fue la mamá de José Ángel Bichir, quien aclaró los rumores y negó que su hijo estuviera borracho o en estado inconveniente, pero se limitó a dar detalles sobre una posible depresión.

“Ni estaba borracho ni nada por el estilo, estaba en mi casa. Está bien, tiene una fractura de nariz y de su boca, pero él está muy fuerte y va a estar bien”, explicó.

Posteriormente, la familia Bichir lanzó un comunicado en el que aseguró que no se había tratado de un acto consciente.

“Nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, expresaron, resaltando la importancia de la salud mental.

Lee: José Ángel Bichir: Filtran FOTOS durante el tratamiento del actor tras arrojarse de un edificio; así luce

José Ángel Bichir tuvo diversas fracturas tras caer de un tercer piso. / Redes sociales

¿Qué pasó con José Ángel Bichir tras caer de un tercer piso?

Días después de que Odisseo Bichir aseguró no sentirse bien tras la caída de su hijo, José Ángel Bichir salió del hospital y dio sus primeras declaraciones a la prensa, donde estuvo presente TVNotas. De acuerdo con el actor, era como despertar de un sueño y no saber lo que está pasando.

“Me siento muy mal, no entiendo bien qué ha pasado, qué está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”, expresó José Ángel.

Desde entonces, han sido pocos los detalles que se han revelado sobre el actor. Dos semanas después del accidente, se dio a conocer que tras la caída había perdido dos dientes, por lo que acudió a un consultorio dental donde se mostró afectado.

Lee: La frase de José Ángel Bichir en televisión que hoy vuelve a viralizarse tras su caída: “Daría la vida”

José Ángel Bichir en recuperación tras caída en CDMX. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de José Ángel Bichir, según su tío Bruno Bichir?

José Ángel Bichir sufrió fracturas de tobillo, clavícula, nariz y se quedó sin 2 dientes; sin embargo, Yolanda Ventura, esposa de Odiseo Bichir, señaló que cuenta con atención médica y está recibiendo contención emocional acompañado de su padre; aunque reconoció que “es un momento difícil para la familia”.

En una reciente declaración con la prensa, Bruno Bichir habló por primera vez sobre el accidente y aseguró estar en constante comunicación con su sobrino, de quien le sorprende su fortaleza física para seguir en pie y buscar regresar a los escenarios; incluso, al igual que el público, la familia considera que es un milagro.

“Es difícil, te cimbra y te saca de balance. Ayer hablé con él, está esplendido. Todos pasamos aceite con ese tema”. Bruno Bichir

No te pierdas: ¿Familia del actor José Ángel Bichir en problemas económicos? Tras arrojarse de edificio... ¡rifan sus joyas!