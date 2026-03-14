Odiseo Bichir rompe el silencio luego que su hijo José Ángel cayera de un tercer piso: “No me siento”

La familia de Odiseo Bichir atraviesa momentos delicados luego del incidente que involucró a su hijo. Tras horas de atención mediática y especulaciones sobre lo ocurrido, el actor decidió pronunciarse brevemente sobre la situación. El integrante de la conocida dinastía de actores se detuvo unos instantes para responder a nuestras preguntas para TVNotas, aunque dejó claro desde el inicio que no se encuentra en condiciones emocionales para ofrecer detalles. Sus declaraciones fueron breves y se centraron en expresar cómo se siente actualmente como padre frente a lo sucedido.

Te puede interesar: Familia Bichir lanza comunicado y revela estremecedores detalles de lo que sucedió con José Ángel Bichir

Odiseo Bichir habla sobre su hijo José Ángel / Juan Pablo Méndez / Francisco Mancera

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

De acuerdo con el comunicado difundido por la familia Bichir Pascual, el actor José Ángel sufrió una crisis profunda el 13 de marzo de 2026, situación que terminó en una caída desde una ventana del tercer piso de su casa. Los familiares explicaron que el hecho ocurrió durante un episodio relacionado con su salud mental y aclararon que no se trató de una acción voluntaria.

“Nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica” Comunicado de la familia Bichir

En el mismo mensaje también se desmintieron algunas versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre un presunto consumo de alcohol o una decisión deliberada de atentar contra su vida.

“José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó” Comunicado de la familia Bichir

Los familiares señalaron además que la situación se dio en medio de un momento complejo y destacaron que la salud mental debe entenderse como parte integral del bienestar. En el comunicado también hicieron referencia a las presiones y ritmos de la vida actual, mencionando que muchas personas enfrentan momentos de fragilidad emocional.

Te puede interesar: ¿José Ángel Bichir estaba en depresión? El oscuro VIDEO antes de supuestamente atentar contra su vida

Odiseo Bichir / Juan Pablo Méndez

¿Qué dijo Odiseo Bichir sobre el incidente de su hijo José Ángel?

El actor Odiseo Bichir también fue abordado por medios de comunicación después de que se conociera la noticia sobre la caída de su hijo. En un breve encuentro con TVNotas, el actor habló sobre el momento que atraviesa su familia y explicó que no se encontraba en condiciones de ofrecer mayores declaraciones. Al ser cuestionado sobre las recomendaciones médicas para la recuperación de su hijo, señaló:

“Nada, nada, o lo que les corresponde recomendar”. Odiseo Bichir

Posteriormente, cuando se le preguntó cómo se sentía como padre ante lo ocurrido, respondió:

“Muy mal, por eso no quiero estar aquí ahora hablando, no me siento en condiciones de hablar.” Odiseo Bichir

Tras esas palabras, el actor agradeció las muestras de apoyo y se retiró del lugar. Sus declaraciones se dieron poco después de que el comunicado de la familia comenzara a circular públicamente.

Te puede interesar: Mamá de José Ángel Bichir rompe el silencio, ¿habría discutido con su hijo? Aclara los rumores, ¿lo aventaron?

¿Cuál es el estado actual de salud HOY 14 de marzo de José Ángel Bichir?

En el mismo comunicado, la familia Bichir informó que el actor José Ángel Bichir se encuentra vivo, estable y fuera de peligro, además de recibir atención médica especializada.

“José Ángel está vivo y fuera de peligro. Está recibiendo atención médica especializada” Comunicado de la familia Bichir

Antes de la difusión del comunicado, la productora Patricia Pascual, madre del actor, también fue cuestionada por medios de comunicación sobre lo ocurrido; la productora también detalló algunas de las lesiones que sufrió el actor tras la caída. Según explicó, presenta fracturas, además de haber perdido dos dientes y sufrir lesiones en el rostro.

“Está bien, tiene fracturas. No lo van a operar. Trae una fractura en su talón, otra en la clavícula y perdió dos dientes, eso es todo lo que tiene”, Patricia Pascual

De acuerdo con lo expresado por la familia, el actor permanece acompañado por sus seres queridos mientras continúa con su recuperación.

Te puede interesar: José Ángel Bichir: Así encontraron al actor en la terraza de su vecina; ¡filtran estremecedora IMAGEN!