Yolanda Ventura, esposa de Odiseo Bichir, habla sobre José Ángel Bichir: “Un golpe difícil para la familia”

Han pasado casi dos semanas desde el delicado incidente protagonizado por el actor José Ángel Bichir, quien se arrojó desde el tercer piso de un edificio tras sufrir una crisis emocional. Afortunadamente, el hijo de Odiseo Bichir se encuentra a salvo y fuera de peligro. Ante la preocupación que generó el caso, la actriz y cantante Yolanda Ventura rompió el silencio y habló sobre el aparatoso accidente que sufrió su hijastro.

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Yolanda Ventura habla del incidente de salud mental de José Ángel Bichir. / Redes sociales

¿Por qué José Ángel Bichir se aventó del tercer piso?

José Ángel Bichir se arrojó un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Según algunas versiones difundidas inicialmente, el suceso fue interpretado como un intento de quitarse la vida.

De acuerdo con la familia, él no intentó quitarse la vida, todo sucedió en medio de una crisis, y que, tras la caída, fue auxiliado por una vecina que lo encontró y solicitó de inmediato la intervención de los servicios de emergencia para que recibiera atención médica.

Ante las múltiples especulaciones sobre el caso, la madre del actor brindó declaraciones a TVNotas para aclarar lo sucedido, destacando que su hijo logró sobrevivir de manera casi milagrosa:

“Es un milagro de Dios, porque desde donde cayó lo sostuvieron los ángeles para que cayera en unos cables y amortiguaran el golpe. Si hubiera sido su cráneo y su columna, todo sería diferente, podría haber quedado muy lastimado. Pido que recemos para que estemos bien”. Pati, madre de José Ángel Bichir



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¿Qué reveló Yolanda Ventura sobre el estado de salud de José Ángel Bichir tras su caída?

A diez días del delicado incidente que protagonizó José Ángel Bichir, la actriz y cantante Yolanda Ventura compartió detalles sobre el estado de salud de su hijastro, llevando tranquilidad tras momentos de gran preocupación.

En entrevista para el programa “Hoy”, Ventura reveló que el actor ya se encuentra fuera de peligro y recuperándose en casa, rodeado del apoyo de toda su familia. “Ha sido un golpe difícil para la familia, no es fácil ver a un hijo mal”, expresó.

La también pareja de Odiseo Bichir destacó que el actor ha estado acompañado en todo momento, recibiendo contención emocional y cariño constante. Incluso, señaló que su esposo ha permanecido muy cercano a su hijo, cuidándolo durante las noches para asegurarse de su bienestar.

Ventura también hizo un llamado a poner atención en la salud mental, asegurando que José Ángel no tenía la intención de hacerse daño.

“Él no quería hacerse daño, él quería salir. Lo importante es que está en casa” Yolanda Ventura

Finalmente, subrayó que la familia se ha mantenido unida, con el respaldo de su madre, tíos y allegados, formando una red sólida de apoyo. “Siempre va a recibir mi apoyo y mi cariño”, concluyó.

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¿Quién es Yolanda Ventura?

Yolanda Ventura nació en España, es cantante y actriz que comenzó su carrera en el grupo infantil Parchí, donde representaba a “la ficha amarilla”.

Yolanda Ventura alcanzó la fama internacional como parte de Parchís, grupo formado en 1979 que se volvió uno de los fenómenos infantiles más grandes de España e Hispanoamérica.

La actriz se mudó a México y comenzó una prolífica carrera en las telenovelas.

Ha participado en:



“Amor de nadie"(1990–1991) – Astrid

“Muchachitas” (1991–1992) – Gloria

“El abuelo y yo” (1992) – Teresa

“Corazón salvaje” (1993–1994) – Azucena

“El diario de Daniela” (1998–1999) – Natalia

“Carita de ángel” (2000–2001) – Julieta

“Cuando me enamoro” (2010–2011) – Karina

“La que no podía amar” (2011) – Gloria

“Amor bravío” (2012) – Piedad

“La sombra del pasado” (2014–2015) – Irma

“Fuego ardiente” (2021) – Pilar Ortiz

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