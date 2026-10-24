Lua Blanco, Enrique Rocha, Jacqueline Voltaire y más actores de ‘Rebelde’ que murieron en los últimos años

La telenovela ‘Rebelde’, cuyo país de origen es Argentina, ha sido una de las más exitosas a nivel mundial. A lo largo de los años, se han hecho versiones en distintos países, siendo la mexicana la más recordada. Desafortunadamente, muchos actores que participaron en este proyecto han muerto. El deceso más reciente fue el de Lua Blanco, quien estuvo en la edición brasileña.

Te contamos qué otros actores de ‘Rebelde’ han partido de este mundo:

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Lua Blanco murió en octubre de 2026 / Redes sociales

¿De qué murió Lua Blanco, actriz que interpretó a ‘Roberta’ en la versión brasileña de ‘Rebelde’?

Lua Blanco, quien interpretó a ‘Roberta’ en la versión brasileña de ‘Rebelde’, murió el pasado 18 de octubre, a los 39 años. Dos meses antes le habían diagnosticado cáncer de intestino. Su familia aseguró que su deceso se dio sin dolor.

“Desde el diagnóstico hasta su partida, Lua vivió dos meses, así que tuvo la gran suerte de que su fallecimiento fuera rápido, sin sufrimiento ni miedo. Lu era una mujer muy espiritual”, declaró una de sus tías para un medio local.

Su velorio se llevó a cabo al día siguiente. Asistieron familiares, amigos y algunos actores que trabajaron con ella en la exitosa telenovela. Sus restos fueron enterrados en un cementerio local.

Para sorpresa de muchos, Dulce María, quien también personificó a Roberta, pero en la versión mexicana, usó sus redes sociales para despedir a su colega. A través de Instagram, escribió lo siguiente:

“Tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo. Pido a Dios que les dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto, Lua bonita”.

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Lua Blanco falleció de cáncer / Redes sociales

Otros actores de ‘Rebelde’ que han muerto

La versión mexicana de ‘Rebelde’ es la que más ha sufrido pérdidas en los últimos años. Te contamos qué actores han fallecido y cuál fue la causa:

Jacqueline Voltaire: Interpretó a Lissette Cantú, la madre de Vico. Murió en 2008, a los 59 años. La causa fue un cáncer de piel.

Lourdes Canale: Interpretó a la profesora Hilda Acosta. Murió en 2012, a los 78 años. No se reveló la causa de muerte, pero reportes extraoficiales indicaron que habría sido por un “infarto intestinal”.

Pedro Weber “Chatanuga": Interpretó a Peter, el mayordomo y confidente de Mía Colucci. Murió debido a complicaciones cardíacas y pulmonares en 2016, a los 82 años.

Abraham Stavans: Interpretó a Joel Huber, el papá de Nico. Falleció a los 86 años en 2019. No se saben las causas.

Roberto “Puck” Miranda: Interpretó a Cosme Méndez, papá de Giovanni Méndez. Su deceso ocurrió en noviembre de 2020.

Enrique Rocha: Le dio vida a León Bustamante, el padre de Diego. Murió por causas naturales a los 79 años en 2021.

Xóchitl Vigil: Interpretó a Rosa Fernández. Murió en mayo de 2026, a los 81 años, mientras dormía. Se dijo que fue por causas naturales.

Enrique Rocha murió en 2021, a los 79 años / Redes sociales

¿Dónde ver la versión mexicana de ‘Rebelde’?

Como se mencionó anteriormente, el concepto de ‘Rebelde’ fue creado en Argentina bajo el nombre de ‘Rebelde Way’. Se hicieron muchas versiones en diversos países. La mexicana llevó por nombre solo ‘Rebelde’ y se estrenó en 2004.

Cuenta la historia de seis chicos que estudian en un colegio de élite y forman una agrupación musical. Contó con la participación de grandes estrellas como Anahí, Dulce María y Alfonso Herrera. Los 440 capítulos están disponibles en la plataforma de VIX.

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