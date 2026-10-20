¿Actriz de Rebelde presentía su muerte? FILTRAN estremecedor mensaje en FOTO: “Dijo adiós y nadie se dio cuenta”

La repentina muerte de la actriz de Rebelde, Lua Blanco, ha dejado consternado no solo a los fans de la telenovela brasileña, si no también a quienes colaboraron con ella. Mientras tanto, en redes destacan un estremecedor detalle; la última FOTO que compartió antes de morir. ¿Sabía lo que venía?

Dulce María también se despidió de Lua Blanco / IG: dulcemaria

¿Qué enfermedad padecía la actriz de Rebelde, Lua Blanco?

Familiares de la actriz, Lua Blanco, fueron quienes confirmaron la muerte de la intérprete de Rebelde (versión brasileña), expresando su profundo pesar por la pérdida de “ nuestra querida hermana Lua María Blanco ”.

Como se reportó con anterioridad, la artista murió a causa del cáncer, enfermedad contra la que, según diversos medios, luchaba desde hacía aproximadamente siete meses.

En su mensaje, la familia no precisó el tipo de cáncer que padecía Lua, y tampoco ofreció más detalles sobre su diagnóstico o el tratamiento que recibió durante ese tiempo. ¿Se despidió?

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Lua Blanco, fallecida actriz de “Rebelde” / Redes sociales

Última FOTO de la actriz Lua Blanco revelaría detalles de su muerte

En un nuevo caso que conmociona las redes sociales, internautas notaron que la fallecida actriz Lua Blanco compartió una publicación solo unos días antes de su muerte.

Lo que más llamó la atención fue que el post tenía una imagen que podría haber predicho su fallecimiento, foto que acompañó con el siguiente mensaje: “ Momentos de gratitud ”.

De todo el carrusel de fotos, la última tenía a “Jesús” cargando a una mujer , en lo que parecía significar que “estaba lista para partir”. Algunos de los comentarios fueron los siguientes:



“ La última foto, ella ya sabía que iba a estar en los brazos de Dios ”,

”, “ Ella dijo adiós y nadie se dio cuenta ” y,

” y, “ De alguna manera sabemos cuando vamos ”.

Este momento ha causado mayor tristeza entre fans, y aunque unos creen que fue mera coincidencia, otros afirman que fue su manera de despedirse. ¿Tú qué opinas?

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Última publicación de Lua Blanco, actriz de Rebelde / Redes sociales

¿Quién era Lua Blanco y en qué telenovelas participó?

Lua Blanco dio sus primeros pasos en la televisión en 2008 y, poco a poco, fue ganando terreno en la pantalla chica hasta volverse una cara familiar para la audiencia de Brasil.

Su personaje más recordado fue Roberta, en la versión brasileña de Rebelde, un papel que la impulsó a la fama y que tenía la peculiaridad de ser el mismo que Dulce María encarnó en la adaptación mexicana.

Entre sus trabajos televisivos más destacados se encuentran:



Tres hermanas,

Malhação,

Las aventuras de Didi,

Rebelde,

Pecado mortal,

La fuerza del querer, entre otros

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