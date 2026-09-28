Muere querida actriz de María la del Barrio y Lo que callamos las mujeres; dejan emotivo mensaje

Luego de la reciente noticia sobre la muerte de José Guadalupe Fuentes Ochoa, mejor conocido como ‘Baby Face’, el mundo del espectáculo mexicano vuelve a vestirse de luto. Ahora se confirmó el fallecimiento de una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión, el cine y el teatro nacional. La noticia tomó por sorpresa a colegas y seguidores, quienes hoy recuerdan el legado que dejó en producciones emblemáticas que acompañaron a varias generaciones de espectadores.

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Muere actriz / Pixabay / Canva

¿Quién murió? Así se dio a conocer la muerte de la actriz de María la del Barrio

La actriz mexicana Concepción Márquez, recordada por su participación en producciones como María la del Barrio, Lo que callamos las mujeres y recientemente Amanecer, murió a los 82 años de edad. La noticia fue confirmada este 28 de septiembre por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), institución que lamentó el fallecimiento de la intérprete mediante un mensaje difundido en redes sociales.

La organización destacó la amplia trayectoria artística de quien dedicó gran parte de su vida al teatro, cine y televisión.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros” Asociación Nacional de Actores (ANDA)

El Centro Cultural Helénico también se sumó a las muestras de cariño y destacó la huella que dejó en los escenarios mexicanos: “Hoy despedimos a una actriz cuya voz, talento y presencia permanecerán en las historias que compartió con nosotros”, expresó la institución cultural.

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¿De qué murió Concepción Márquez y habrá homenajes o funeral?

Hasta el momento, la causa de muerte de Concepción Márquez no ha sido revelada oficialmente por sus familiares ni por las instituciones que confirmaron su fallecimiento. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios, homenajes póstumos o ceremonias de despedida para la actriz.

A pesar de ello, organismos culturales y teatrales ya comenzaron a rendirle tributos a través de mensajes en redes sociales. La Coordinación Nacional de Teatro del INBAL destacó la importancia de su trabajo dentro de las artes escénicas mexicanas.

“En la memoria fílmica y escénica de este país se tiene grabado su rostro y presencia. Su legado permanece en las historias que contó y las generaciones de artistas escénicos que inspiró” La Coordinación Nacional de Teatro del INBAL

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¿Quién fue Concepción Márquez, actriz de María la del Barrio y Cría puercos?

Concepción Márquez construyó una trayectoria artística de más de cuatro décadas en los escenarios, la televisión y el cine mexicano. Aunque participó en numerosas producciones televisivas, muchos televidentes la recuerdan por su aparición en la exitosa telenovela María la del Barrio, protagonizada por Thalía. En dicha historia interpretó a una de las vecinas del popular barrio donde se desarrollaban varios momentos clave de la trama.

La actriz también formó parte de proyectos como La senda prohibida, Lo que callamos las mujeres y más recientemente Amanecer, consolidando una carrera sólida en la pantalla chica. Sin embargo, fue en el cine donde consiguió algunos de los reconocimientos más importantes de su trayectoria.

Uno de sus papeles más destacados fue el personaje de Esmeralda en la película Cría puercos, cinta que le valió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz. La historia retrataba la vida de una mujer de edad avanzada que intentaba enfrentar la soledad tras la muerte de su esposo y la ausencia de su hijo.

Gracias a su interpretación, Concepción Márquez recibió elogios de la crítica especializada y logró acercar su trabajo a nuevas generaciones de espectadores.

¿Cuáles fueron las películas y proyectos más importantes de Concepción Márquez?

A lo largo de su carrera, Concepción Márquez participó en más de 50 puestas en escena y en numerosos proyectos cinematográficos que hoy forman parte de su legado. Entre las películas más recordadas de su filmografía destacan:

Domingo siete (1995)

(1995) La zona (2007)

(2007) El viaje de la Nonna (2007)

(2007) Cosas insignificantes (2008).

También participó en producciones como:

Redención (2010)

(2010) Cría puercos (2018)

(2018) Amores modernos (2020)

(2020) ¡Qué despadre! (2022)

(2022) Emboscada (2022).

Además de su trabajo en cine y televisión, la actriz mantuvo una estrecha relación con el teatro, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. Uno de sus montajes más recientes fue Desaparecer, obra escrita por el dramaturgo francés Pascal Rambert y presentada en México junto a reconocidas figuras como Arcelia Ramírez, Sofía Espinosa y Julieta Egurrola.