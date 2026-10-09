Muere repentinamente actriz de ‘Mujeres asesinas’ y otras telenovelas: ¿Qué se sabe al momento de su pérdida?

A casi un año de que la actriz de Mujeres asesinas, Romina Gaetani, fuera hospitalizada al ser agredida por su expareja, una nueva noticia rodea a la serie.

La mañana de este 9 de octubre se confirmó el lamentable fallecimiento de una querida actriz de telenovelas y series como Mujeres asesinas. Además de su trabajo en la pantalla chica, estuvo presente trabajando en cine y teatro. Te contamos de quién se trata.

Anuncian muerte de una actriz de Mujeres asesinas / Captura de pantalla

¿Quién es la actriz de Mujeres asesinas que murió recientemente?

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de la actriz colombiana Ana María Arango, quien falleció el jueves 8 de octubre a los 76 años de edad.

Arango es considerada una de las grandes referentes de la televisión en su país, pues la intérprete dejó una huella profunda en el cine, el teatro y las telenovelas.

El anuncio se difundió a través de redes sociales en medios locales, y posteriormente la noticia llegó a todo el continente, generando de manera inmediata mensajes de admiradores, colegas y seguidores de sus producciones.

Te puede interesar: Actriz mexicana de Mujeres asesinas, tras anunciar su divorcio, revela que su hijo ¡decidió irse con su papá!

Muere la actriz Ana María Arango / Redes sociales

¿De qué murió la actriz de telenovelas Ana María Arango?

Hasta el momento de esta nota, ni familiares ni representantes han revelado de qué murió Ana María Arango , y la información que circula en redes se limita solo a los primeros reportes de medios locales.

Aunque algunas especulaciones se han dado en redes sociales, la mayoría refiere a que la intérprete colombiana murió por temas de edad, ya que con 76 años creen que su salud podría haberse visto desmejorada en fechas recientes.

Diversos portales la han despedido en redes sociales, ya que que gracias a su amplia trayectoria se convirtió en rostro reconocido no solo en Colombia, si no en la comunidad hispana:

Hoy despedimos con tristeza a Ana María Arango (1950–2026), actriz colombiana que, con su talento y sensibilidad, dejó una huella en las artes escénicas de nuestro país. Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte enviamos un abrazo solidario a sus familiares, amigos y a toda la comunidad artística. Su legado seguirá vivo en la memoria cultural de Colombia. Facebook: Cultura en Bogotá

Las muestras de cariño hacia la actriz y su familia han continuado con el paso de las horas.

Lee: La historia real que inspiró el capítulo de Rosario en ‘Mujeres asesinas’: Sentenciada a 46 años en prisión

Así despiden a la actriz Ana María Arango / Redes sociales

¿Cuáles son las telenovelas de Ana María Arango más famosas?

Ana María Arango fue una de las actrices más conocidas en toda la comunidad latinoamericana, gracias a su participación en decenas de producciones, tanto en la pantalla chica, como en los escenarios.

Su filmografía televisiva incluye títulos como:



Francisco el Matemático,

Hasta que la plata nos separe,

Mujeres asesinas,

Vuelo secreto,

La Pola,

La nieta elegida,

Las noches de Luciana,

La casa de las dos palmas, entre otras.

En cuanto a su trabajo en cine, también estuvo presente en el elenco de varias películas como:



La pena máxima,

La pachanga,

El baño,

Que no se entere el presidente,

Cosas de argentinos, etc.

Tal vez te interese: Muere actriz de ‘Mujeres asesinas’ tras una larga lucha contra el cáncer