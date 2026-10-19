Dulce María reacciona a la muerte de actriz de Rebelde; la despide con desgarrador mensaje: “Vuela alto”

La actriz y cantante brasileña Lua Blanco, quien dio vida a “Roberta” en la exitosa telenovela Rebelde (Brasil), falleció a los 39 años hace apenas unas horas. Tras darse a conocer la noticia, fue Dulce María quien habló al respecto y compartió una triste despedida en sus redes sociales. ¿Cómo fue?

Dulce María despidió a actriz de Rebelde / IG

¿De qué murió la actriz y cantante de Rebelde, Lua Blanco?

Los familiares de la actriz Lua Blanco dieron a conocer el fallecimiento mediante un mensaje difundido en redes sociales. En él informaron con profunda tristeza de la partida de “ nuestra querida hermana Lua María Blanco ”.

Lua Blanco falleció a causa del cáncer, una enfermedad con la que, de acuerdo con varios reportes, convivió durante los últimos siete meses de su vida.

Al dar a conocer la noticia, sus familiares no especificaron qué tipo de cáncer tenía ni compartieron datos adicionales sobre su diagnóstico o el tratamiento que recibió en ese lapso.

Te puede interesar: Actor de Rebelde y La fea más bella reapareció lejos de los sets para vender departamentos; ¿quién es?

Se confirmó la muerte de Lua Blanco, actriz de Rebelde / Redes sociales

Dulce María despide en redes a la actriz, Lua Blanco, que murió

La noticia sobre la muerte de Lua Blanco llegó a México, y fue Dulce María quien reaccionó al respecto. La también cantante afirmó sentirse triste por lo ocurrido y le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Según su testimonio, la mexicana tuvo la oportunidad de conocer a Blanco y de poder grabar junto a ella, por lo que se dijo triste:

Tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo. Pido a Dios que les dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto, Lua bonita. Dulce María

Ambas coincidieron en 2012 en Brasil, durante las grabaciones de la versión brasileña de Rebelde, en la que la mexicana realizó una participación especial.

Miles de seguidores han reaccionado al mensaje compartido por Dulce María, acompañando a la cantante en este difícil momento que vive. Además, muchos otros también son seguidores de la versión brasileña de dicha telenovela, por lo que la noticia ha causado gran impacto.

Lee: Actor de la telenovela Rebelde es sentenciado a 20 años de prisión: este es el delito que se le imputa

Dulce María reacciona a muerte de Lua Blanco / IG: dulcemaria

¿Quién era Lua Blanco y cuál fue su trayectoria?

Lua Blanco comenzó en 2008 con sus primeros trabajos en televisión, y poco a poco fue consolidando su presencia dentro de la pantalla chica, y convirtiéndose en un rostro conocido para el público brasileño.

Su papel más recordado fue el de Roberta en la adaptación brasileña de Rebelde, un personaje que la catapultó a la fama y que, además, tenía una particularidad: era el mismo que Dulce María interpretó en la versión mexicana.

Algunos de sus trabajos más famosos en TV fueron:



Tres hermanas,

Malhação,

Las aventuras de Didi,

Rebelde,

Pecado mortal,

La fuerza del querer, entre otros más.

Esta devastadora noticia se une a la de otra actriz de Rebelde, quien recientemente sufriera la muerte de su cuñado, en un hecho que, según dijo, la dejó conmocionada.

Tal vez te interese: Actriz de telenovelas como “Rebelde” y "¡Vivan lo niños!” anuncia su retiro a los 30 años de edad: ¿Por qué?