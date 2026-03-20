Actor de la telenovela Rebelde es sentenciado a 20 años de prisión: este es el delito que se le imputa

El influencer y actor Luis ‘N’, conocido en redes sociales como “Fer Italia”, fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de un delito. La resolución fue emitida por un juez luego de que el Ministerio Público acreditó su responsabilidad.

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Rebelde / Captura de pantalla Youtube

¿Quién es “Fer Italia” y por qué fue sentenciado a 20 años de prisión?

Luis ‘N’ es un influencer y actor que participó en diversas producciones televisivas, incluyendo telenovelas como Rebelde y Destilando amor. Su nombre cobró relevancia recientemente tras darse a conocer la sentencia en su contra por el delito de violación.

Según las autoridades, el fallo condenatorio fue resultado de una investigación en la que el Ministerio Público logró acreditar su responsabilidad penal. Detallaron que uno de los hechos ocurrió el 11 de enero de 2024, cuando el ahora sentenciado trasladó a la víctima mediante engaños a un domicilio, donde se habría cometido la agresión.

Además, se documentó un segundo episodio el 22 de marzo del mismo año. Según las indagatorias, en esa ocasión la víctima fue amenazada con la posible difusión de material de índole sexual, con el objetivo de obligarla a acudir nuevamente al inmueble, donde se registró otra agresión.

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Fer Italia / Redes sociales X

¿Cómo ocurrieron los hechos por los que fue declarado culpable Fer Italia?

Las autoridades estatales señalaron que los delitos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes de 1917. La investigación estableció que Fer Italia utilizó engaños para llevar a la víctima al lugar.

En el primer caso, fechado el 11 de enero de 2024, se indicó que la agresión se produjo una vez que la víctima se encontraba en el inmueble. Posteriormente, el 22 de marzo del mismo año, se registró un segundo hecho, en el que se habría utilizado una amenaza relacionada con la difusión de contenido íntimo para forzar un nuevo encuentro.

Tras la denuncia y el seguimiento del caso, las autoridades reunieron los elementos necesarios para judicializar la carpeta de investigación, lo que derivó en el proceso penal y, finalmente, en la sentencia condenatoria de 20 años de prisión.

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Fer Italia / Redes sociales Facebook

¿Fer Italia enfrenta otros procesos legales por el mismo delito?

Además de la sentencia ya dictada, Luis ‘N’ enfrenta un segundo proceso penal por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien habría sido su pareja sentimental.

De acuerdo con la información oficial, este nuevo proceso está relacionado con hechos ocurridos en distintas fechas: el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo de 2022 y el 10 de enero de 2023, también en el municipio de Huixquilucan.

Las autoridades no han detallado el avance de este segundo caso; sin embargo, se confirmó que el proceso sigue en curso ante las instancias correspondientes.

En cuanto a su detención, el ahora sentenciado fue capturado el 28 de agosto de 2025 en una plaza comercial, como resultado de un operativo conjunto entre elementos de la Policía de Investigación y autoridades federales. Posteriormente, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Lic. Juan Fernández Albarrán”, ubicado en Tlalnepantla, donde permanece actualmente.

La sentencia de 20 años de prisión corresponde únicamente a uno de los casos por los que fue procesado, mientras que el segundo procedimiento penal continúa su curso conforme a lo establecido por las autoridades judiciales del Estado de México.

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