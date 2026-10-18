Muere famosa actriz de ‘Rebelde’ a los 39 años, interpretaba a Roberta: “Partió en paz”

A unos días de la muerte del actor chileno Gabriel Prieto, otra sensible pérdida enluta al mundo del espectáculo.

Una actriz que formó parte de una de las versiones de ‘Rebelde’, una de las producciones juveniles más populares, falleció a los 39 años tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer.

¿Quién fue la artista y qué se sabe sobre su fallecimiento? Te contamos.

Leer: Mueren famosos influencers siameses a los 27 años; tenían planes de boda y soñaban con triunfar en la música

Muere actriz de ‘Rebelde’ / Canva

¿Quién fue la actriz de ‘Rebelde’ que murió a los 39 años?

Se trata de Lua Blanco, actriz de la versión brasileña de ‘Rebelde’, donde interpretó a Roberta Messi, uno de los personajes más recordados de la serie.

Además de su faceta como actriz, Lua también se desempeñó como cantante y participó en distintos proyectos artísticos. Su trabajo en la telenovela le permitió ganar popularidad entre el público juvenil y consolidar una carrera dentro del entretenimiento brasileño.

Leer: Muere atropellado reconocido productor musical; así fue su trágica vida en las calles

¿De qué murió Lua Blanco, quien interpretó a Roberta Messi?

Lua Blanco murió tras una batalla contra el cáncer, enfermedad que, según los reportes sobre su fallecimiento, enfrentó durante los últimos siete meses de su vida.

Al confirmar su muerte, su familia no detalló qué tipo de cáncer padecía ni ofreció más información sobre su diagnóstico o el tratamiento médico que recibió durante ese periodo.

Leer: Muere colaborador de noticiario de TV a horas de haber participado en programa: Filtran VIDEO de última aparición

Lua Blanco, actriz de ‘Rebelde’ / Redes sociales

¿Cómo confirmó la familia la muerte de Lua Blanco?

La muerte de Lua Blanco fue confirmada por sus hermanos a través de una publicación en redes sociales el domingo 18 de octubre. Daniel Blanco compartió un mensaje en nombre de la familia para comunicar el fallecimiento de la actriz y cantante.

En el comunicado, sus familiares revelaron que la artista había enfrentado un cáncer durante los últimos meses de su vida y que, durante ese periodo, estuvo acompañada por el cariño de sus seres queridos. Asiismo, señaló que la actriz falleció en paz y siempre mantendrán presente su recuerdo en el núcleo familiar.

Finalmente, la familia pidió respeto y privacidad para atravesar el duelo por la pérdida de Lua, agradeciendo las muestras de cariño recibidas tras darse a conocer la noticia.

“Con gran tristeza les informamos el fallecimiento de nuestra querida hermana Lua María Blanco. Ella había estado luchando contra el cáncer en sus últimos meses de vida, y durante ese tiempo estuvo completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida.” Hermanos de Lua Blanco

Leer: Muere periodista y conductora deportiva tras estar al frente de programas de la TV hispana: “Fue un ángel”