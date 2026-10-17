Muere atropellado reconocido productor musical; así fue su trágica vida en las calles

Hace no mucho se dio a conocer la extraña enfermedad que aqueja a una querida cantante, y ahora el mundo de la música y el espectáculo se viste de luto tras el inesperado anuncio de la muerte de un famoso productor musical.

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Lucian Piane murió a los 46 años / Redes Sociales

¿Quién era el productor musical que murió atropellado?

Se dio a conocer la lamentable pérdida de Lucian Piane, un importante productor musical que se diera a conocer por su participación en programas de renombre como ‘RuPaul’s Drag Race’.

Según los detalles revelados hasta el momento, se sabe que Piane perdió la vida a causa de un atropellamiento la madrugada de este lunes 12 de octubre en Glendale, California, a la edad de 46 años.

Los reportes de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, revelaron que la causa de la muerte de Piane fue un traumatismo contundente, sin embargo, se deslindaron responsabilidades y se clasificó el hecho como un accidente.

Respecto al conductor, el hombre que iba manejando permaneció en la escena, y buscó ayuda de los servicios de emergencia. De manera extraoficial se sabe que el responsable no estaba bajo los efectos del alcohol o alguna droga, y que el accidente tampoco se dio por temas relacionados con exceso de velocidad.

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Así fue la trágica vida en las calles de Lucian Piane

Aunque Lucian no vivía en indigencia, sí se sabe que el productor musical pasaba largos periodos divagando y viviendo de manera errática en las calles de California, esto debido a un profundo deterioro en su salud mental.

Como si no fuera suficiente, se sabía que Lucian Piane tenía una fuerte adicción a las sustancias, además de que sus problemas con la ley eran recurrentes, siendo detenido por vandalismo y allanamiento de morada.

Lucian Piane / Redes Sociales

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¿Por qué era famoso Lucian Piane?

Además de ser el responsable de moldear la identidad musical de las primeras 8 temporadas del reality ‘RuPaul’s Drag Race’, Lucian era reconocido por ayudar a los participantes de la competencia a entrenar vocalmente, siendo considerado como uno de los mentores del show.

Piane fue arreglista de la banda sonora de la película musical Hairspray de 2007, logrando una nominación a los Grammy, sin duda una estrella que se apaga.

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