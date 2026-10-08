Hallan SIN VIDA en un baño a actor de la película ‘Scream’: ¿qué le pasó y de qué murió? Esto se sabe

Hace unos días se dio a conocer el fallecimiento del reconocido actor Otto Sirgo, noticia que provocó tristeza y múltiples muestras de cariño dentro del espectáculo mexicano.

Ahora, una nueva pérdida vuelve a vestir de luto al mundo de la actuación, pues un actor que participó en una de las franquicias de terror más populares del cine fue encontrado sin vida en un baño, a los 72 años.

¿De quién se trata y qué se sabe sobre su muerte? Te contamos.

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Muere actor de ‘Scream’ a los 72 años / Canva

¿Quién fue el actor de ‘Scream’ que encontraron sin vida en un baño?

El actor que fue encontrado sin vida en un baño fue C.W. Morgan, recordado por su participación en la película de terror ‘Scream’, de 1996.

Su nombre real era Curtis Wade Morgan y ganó popularidad por interpretar a Hank Loomis, el padre de Billy Loomis, quien se convierte en uno de los asesinos detrás de la máscara de Ghostface.

Su aparición en aquella cinta fue breve, pero alcanzó el reconocimiento de los fans, y volvió a tener una aparición en ‘Scream 3'.

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C.W. Morgan, actor de ‘Scream’ / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de C.W. Morgan?

La noticia de su muerte se dio a conocer el jueves 8 de octubre de 2026, pero falleció desde el pasado 30 de agosto, a los 72 años, en Los Ángeles, California.

De acuerdo con registros del médico forense del condado de Los Ángeles consultados por el medio estadounidense TMZ, el actor fue encontrado sin vida en un baño.

Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha sido revelada, por lo que no se ha confirmado qué provocó su fallecimiento. Un portavoz de la policía de Los Ángeles informó que los oficiales acudieron al lugar para investigar el deceso y que, de manera preliminar, parecía tratarse de una muerte por causas naturales.

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C.W. Morgan murió a los 72 años / Redes sociales

Así anunciaron la muerte de C.W. Morgan

La muerte de C.W. Morgan fue anunciada por prensa y medios de comunicación el 8 de octubre, varias semanas después de su fallecimiento.

Sin embargo, su hija, Renata Macfie, compartió un mensaje en Facebook el mismo día en que murió, el pasado 30 de agosto, con un emotivo mensaje de despedida para el actor.

En su publicación, la joven expresó el profundo dolor que le provocó perder a su padre y recordó algunas de las experiencias que compartieron.

“Perderte ha dejado un vacío enorme en mi corazón. Ya te extraño infinitamente (...) Me siento agradecida y afortunada de haberte tenido como papá. Mi Guck. Descansa en paz, papi.” Renata Macfie

Otro reconocido actor que falleció recientemente fue Mark Mortimer, quien perdió la vida tras una dura batalla contra el cáncer.

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