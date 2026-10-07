Muere famosa modelo a los 32 años durante revisión médica de su bebé; revelan sus últimos momentos

Luego que Miss Universo se vistiera de luto por la muerte de Lucia Sisic, Miss Austria, a los 22 años tras someterse a siete cirugías, el mundo de la moda vuelve a vestirse de luto. En esta ocasión, la repentina muerte de una reconocida modelo ha causado conmoción entre sus seguidores, especialmente por las dolorosas circunstancias en las que ocurrió y porque su bebé recién nacido estuvo presente durante sus últimos momentos.

Mira: Participante de Miss Universe 2025 demanda a la organización por “negligencia, ¿embarra a Fátima Bosch?

¿Quién era la modelo que murió a los 32 años durante una revisión médica?

Hace apenas unos días, el mundo de los certámenes de belleza celebraba la reaparición de una participante de Miss Universe 2025 que logró recuperarse de una hemorragia intracraneal. Ahora, una noticia dolorosa opaca la felicidad y sacude al mundo de la moda: la muerte de Giane Alves, una reconocida figura de la moda brasileña que construyó una destacada trayectoria en pasarelas y publicaciones internacionales. `

La noticia de la muerte de Giane Alves se confirmó el pasado 2 de octubre y rápidamente generó tristeza entre seguidores, colegas y personas cercanas a la modelo.

Su fallecimiento llamó especialmente la atención debido a que ocurrió mientras acompañaba a su bebé de apenas 45 días de nacido a una consulta médica de rutina en Brasil.

Lee: ¡Otra vez, la regla de tres! Mueren tres personalidades del espectáculo internacional en menos de una semana

¿Cómo murió Giane Alves, la modelo brasileña de 32 años?

De acuerdo con reportes internacionales, Giane Alves sufrió un infarto fulminante mientras acompañaba a su bebé de 45 días de nacido a una revisión médica de rutina en un consultorio de Condeúba, Brasil. La modelo comenzó a sentirse mal de manera repentina, lo que generó preocupación inmediata entre quienes se encontraban en el lugar.

La emergencia tomó por sorpresa tanto a familiares como al personal médico. Pese a los esfuerzos realizados para auxiliarla, la joven de 32 años no logró recuperarse y su fallecimiento fue confirmado poco después, desatando una ola de mensajes de tristeza y condolencias en redes sociales.

Uno de los aspectos que más conmocionó fue que la tragedia ocurrió mientras estaba junto a su hijo recién nacido. Miguel Crispim, representante de la modelo, confirmó que Giane Alves murió dentro del consultorio médico y aseguró que, hasta donde se tenía conocimiento, no padecía problemas cardíacos ni presentaba antecedentes de salud que hicieran prever un desenlace tan repentino. Al momento se desconoce qué le pasó.

Mira: Muere una modelo, su mamá y su hermano tras fuerte terremoto en Colombia: ¡Edificio quedó destruido! VIDEO

¿Quién fue Giane Alves y cómo llegó al mundo de la moda?

La historia de Giane Alves dentro de la industria es una de esfuerzo y crecimiento profesional. Su talento fue descubierto en 2015 mientras trabajaba en una gasolinera en São Paulo. Con el paso de los años logró abrirse camino en la industria del modelaje, colaborando con importantes agencias y desarrollando proyectos en Brasil, Europa y Estados Unidos.

Su carrera incluyó apariciones en prestigiosas publicaciones como Vogue Brasil, Vogue Italia y Elle, consolidándose como una modelo con reconocimiento internacional. Además de su faceta profesional, Giane Alves estaba casada y era madre de dos hijos, quienes eran una parte fundamental de su vida personal.

Las tragedias parecen no dar tregua al mundo de la moda. A la reciente muerte de la modelo y estrella de reality Mano Machinek, ahora se suma la inesperada partida de Giane Alves.