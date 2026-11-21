A pesar de que Miss Universo 2026 está a punto de celebrarse, eso no evitó que una delicada polémica alcanzara a una de las participantes. A una de las modelos le retiraron su corona de manera definitiva, luego de que la organización anunciara que ella desatendió varias órdenes. Te contamos todo.

Le quitan corona a ganadora de Miss Universo 2026 / Canva

¿A qué participante de Miss Universo 2026 le quitaron la corona?

La organización de Miss Universo 2026 decidió retirar el título a Quynh Anh Nguyen, ganadora de Miss Universo Vietnam 2026, una situación poco común en épocas recientes.

El comité organizador del certamen y la productora Five6 Entertainment le revocaron el título por incumplir las condiciones de una suspensión vigente desde octubre. La decisión se conoció a pocos días de que arranque la gran final de Miss Universo 2026 en San Juan, Puerto Rico.

Esta es una de las sanciones más duras que se han impuesto y que se le pueden otorgar a las reinas de bellezas. ¿Por qué tomaron esa decisión?

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Le quitan corona a Quynh Anh Nguyen / Redes sociales

Estas son las razones por las que le quitaron la corona de Miss Universo Vietnam 2026 a Quynh Anh Nguyen

La polémica comenzó a principios de octubre, poco después de la coronación de Quynh Anh Nguyen. En redes sociales empezaron a circular informes y capturas de pantalla en los que la reina y Trịnh Mỹ Anh, primera finalista del certamen, aparecían presuntamente haciendo comentarios despectivos sobre otras reinas de belleza y personas vinculadas al concurso.

Mỹ Anh publicó después un mensaje en el que ofreció disculpas por sus acciones. El 12 de octubre, el Comité Organizador de Miss Universo Vietnam 2026 informó a través de Instagram que había tomado nota de los mensajes y que los revisaría para decidir la “medida adecuada”. Días más tarde, tras analizar lo ocurrido, determinó suspender a Nguyen durante seis meses de toda actividad bajo el título .

El 18 de noviembre, el comité señaló que Nguyen continuó asistiendo a eventos sin confirmación previa de la organización, lo que, según indicaron, generó malentendidos y afectó la imagen del certamen y del comité. Por tanto, se tomó la decisión de apartarla de manera definitiva.

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Quynh Anh Nguyen apartada de Miss Universo 2026 / People

¿Cuándo será Miss Universo 2026 y por qué es polémico?

El escándalo de Quynh Anh Nguyen llega en un momento delicado. La edición 75 de Miss Universo 2026, que reúne a unas 116 concursantes de todo el mundo, comenzó hace más de una semana, y su final se realizará a principios de la próxima semana en San Juan, Puerto Rico.

Con ello, Vietnam estará ausente del certamen por primera vez en 12 años. La última vez que no participó fue en 2014, dejando un espacio importante en el evento.

Mientras esto pasa, la representante mexicana en Miss Universo 2026, María Vargas, se declara lista para poder replicar lo hecho por Fátima Bosch.

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