¿Más polémica en Miss Universo? Reina de belleza se baja del certamen a casi un mes de la gala, ¿hubo fraude?

Desde la anterior edición de Miss Universo, en plena polémica con Fátima Bosch, una nueva noticia impacta el mundo de los certámenes. A casi un mes del gran evento, una de las participantes se bajó de la competencia y sus razones fueron impactantes. ¿Qué dijo exactamente?

Participante de Miss Universe se baja de la competencia / Captura de pantalla

¿Qué reina de belleza no participará en Miss Universo 2026?

La 75.ª edición de Miss Universo aún no se lleva a cabo, pero ya se dio a conocer la primera baja de esta edición; Sophia Maria Osako, modelo y cantante que representaba a la República Checa.

Mediante un comunicado en redes sociales, Osako compartió que, a pesar de la ilusión que le hacía participar en Miss Universo, su presencia en el certamen ya no se podrá dar.

La noticia ha impactado a sus fans, seguidores y a la República Checa, pues veían en Sophia Maria a una muy fuerte candidata para quedarse con la corona. ¿Por qué decidió retirarse?

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Sophia Maria Osako, modelo checa, no estará en Miss Universo 2026 / Redes sociales

¿Por qué la modelo Sophia Maria Osako no estará en Miss Universo 2026?

El anuncio se confirmó mediante un comunicado de Miss Universe Czech Republic en sus redes sociales. Según la información, la salida de Sophia Maria Osako se acordó de manera conjunta con la dirección de la franquicia checa, tratando de evitar polémicas y controversias.

La propia reina explicó que su decisión responde a una reflexión sobre sus responsabilidades y sus próximos pasos profesionales:

Representar a la República Checa es un gran honor y una gran responsabilidad. Tras considerar cuidadosamente todas las circunstancias, he decidido ceder la participación en la competencia internacional a otra candidata. Sophia Maria Osako

El comunicado no detalló algún problema de la organización, al contrario, internautas celebraron que su salida se diera de manera tranquila y sin exabruptos. ¿Habrá algo más detrás de su decisión?

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Sophia Maria Osako fuera de Miss Universo 2026 / Redes sociales

¿Cuándo será Miss Universo 2026?

Mientras se resuelve el tema de la participante de la República Checa, la cuenta regresiva continúa para la gala del 24 de noviembre, en la que la actual reina, la mexicana Fátima Bosch, entregará la corona a la nueva ganadora.

Aún no se sabe si habrán más cambios en la lista de participantes antes de la gran noche en el Coliseo de Puerto Rico, sitio que será el epicentro de una noche que detiene al mundo entero.

Por otra parte, una exparticipante de Miss Universo 2025 demandó a la organización del certamen, acusando de presunta negligencia. ¿Por qué?

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