La 75ª edición de Miss Universo dejó una polémica fuerte en redes, no solo por la victoria de Miss Puerto Rico, si no también por las duras declaraciones de Alicia Machado, venezolana que ganó la corona hace varios años, quien habló de la derrota de su compatriota en el certamen. ¿No la aceptó?

Jennifer Barreto fue ganadora de Miss Universo 2026 / Redes sociales

¿Por qué acusan de fraude la victoria de Miss Puerto Rico en Miss Universo 2026?

La nueva Miss Universo, Jennifer Barreto, atraviesa un momento de sentimientos encontrados. Aunque en su país la respaldan con entusiasmo, en otras lugares hay quienes sostienen que el resultado del certamen estuvo arreglado.

Como una de las cinco finalistas, Barreto debió contestar ante el jurado una de las preguntas que este preparó: “ A medida que crece la inteligencia artificial, ¿cuál es el valor humano más importante que nunca deberíamos perder? ”.

Su respuesta generó opiniones encontradas entre el público y los usuarios de redes sociales, sobre todo por la frase con la que concluyó su intervención:

Por eso, no me preocupa cuán inteligente es la inteligencia artificial, sino cuán inteligentes somos para usarla. Jennifer Barreto

Lo curioso no fue la respuesta en sí, si no que hace dos semanas a Barreto le habían hecho la misma pregunta durante una entrevista, y lo que respondió fue idéntico a lo que dijo en el certamen. ¿Manipulado?

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¿Victoria de Miss Puerto Rico fue manipulada? / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Alicia Machado contra el equipo de Clara Vegas, Miss Venezuela?

Para muchos, Clara Vegas, representante de Venezuela en Miss Universo 2026, era una de las favoritas para quedarse con la corona mundial, no solo por su porte y belleza, si no porque su historia detrás era muy grande (su madre fue Miss Venezuela).

Sin embargo, expertos creen que su derrota se debió a la elección del vestido de gala en la parte final del evento. Según declaraciones de varias personas, eso le restó los puntos suficientes que la hicieron perder.

Alicia Machado apoyó esta idea, afirmando que la elección del vestido de Clara (decisión de sus vestuaristas) fue mala, arremetiendo contra Ángel Sánchez, el diseñador de la pieza:

Es importante trabajar el ego, el ego destruye corazón, eres un tipo talentoso pero, la cagaste. Alicia Machado

Vestido de Miss Venezuela en Miss Universo 2026 / Redes sociales

Machado insistió en que el vestido no era feo, pero la forma en la que lo “estilizaron” no ayudó en absoluto a Vegas:

El vestido, terrible, sobre todo, pésimo el color y muy mal cortado. Pídele a tus amigos de los medios de comunicación que tanto te quieren y tanto te respetan que coñ.., que ya no suban más la foto porque da pena. Alicia Machado

Para Machado, la venezolana hizo “un trabajo espectacular” y el error estuvo en la elección y ejecución del atuendo. Incluso aseguró que, si Vegas hubiera lucido en la final el vestido que usó en la preliminar la noche anterior, habría ganado.

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¿Quién es Clara Vegas y cuál es su trayectoria?

Clara Vegas Goetz es una modelo y actriz venezolana nacida en 2002. Su madre, Andreina Goetz, alcanzó el top 10 de Miss Universo en 1990, y Clara fue la primera hija de una antigua Miss Venezuela en aspirar a la misma corona.

El 4 de diciembre de 2025 se alzó con el título de Miss Venezuela, con lo que aseguró su lugar en Miss Universo 2026. Mientras se preparaba, habló abiertamente sobre la presión de exigirse demasiado.

Mientras esto pasa, Mariana, ganadora de La casa de los famosos México 2026, habló sobre su participación en Miss Universo 2026, situación en la que culpó a su oficina.

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