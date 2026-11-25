Antes de brillar como la mujer más hermosa del mundo en 2025, Fátima Bosch vivió un fugaz romance con Kevin Álvarez, jugador del América, sin embargo, tras pocos meses se dijeron adiós.

Ahora, la exMiss Universo revela más detalles de su vida privada y sobre el nuevo amor que la tiene en las nubes, ¿quién es la nueva conquista de Fátima Bosch? Aquí te damos todos los detalles.

Fátima Bosch / Redes sociales

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¿Por qué Fátima Bosch se despidió de Miss Universo?

Hace algunas horas, Fátima Bosch concluyo su reinado como Miss Universo 2025 y le entregó la corona a Jennifer Barreto, quien a partir de ahora llevará dicho título y las responsabilidades que lo acompañan.

Aunque el reinado de Bosch estuvo marcado por la polémica, no solo por su enfrentamiento público con Nawat itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, sino también porque muchos señalaban que su corona había sido comprada por su padre, el empresario Bernardo Bosch Hernández, finalmente la mexicana se despidió de la corona acompañada y celebrada por sus familiares, amigos y un misterioso hombre del que te hablaremos a continuación.

Fátima Bosch / Redes sociales

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¿Cómo reveló Fátima Bosch su nueva relación sentimental?

Luego de entregar la corona, la reina de belleza tomó sus redes sociales para compartir un par de fotografías en las que se ve muy abrazada de un joven que ya ha sido identificado como Alejandro Canahuati Farah.

En la primera foto en la que ambos aparecen posando, mientras Fátima aún tiene la corona de Miss Universo, la mexicana colocó la siguiente leyenda “Él. Ese es el pie de foto”, mientras que en la segunda, en donde la modelo aparece sentada en las piernas de Canahuati, aprovechó para agradecerle el haber estado con ella en este viaje.

“Gracias por acompañarme en este proceso, que sé que no fue fácil, por tu paciencia, por tus detalles, tus sorpresas, tu amor, y todo lo que hay en medio” Fátima Bosch

Fátima Bosch y su nuevo novio / Redes Sociales

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¿Quién es Alejandro Canahuati Farah, novio de Fátima Bosch?

Aunque la relación entre ambos era objeto de especulación desde hace algunas semanas, es hasta ahora que se tienen más detalles sobre el hombre que le robó el corazón a la modelo.

Se trata nada más y nada menos que de Alejandro Canahuati Farah, un empresario hondureño que se desempeña como subgerente general de Industrias Pacer, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir.

El ahora suegro de la exreina de belleza es Mario Canahuati, un prominente empresario y político hondureño quien fungió como secretario de Relaciones Exteriores de Honduras en 2010 y 2011.

Horas antes de dar a conocer su relación con el empresario hondureño, Fátima Bosch le entregó la corona a Miss Puerto Rico, concursante que ya está dando de qué hablar pues muchos aseguran presunto fraude, ¿más escándalos para Miss Universo? Al parecer sí.