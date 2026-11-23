Solo unas horas separan al mundo de conocer a la Miss Universo 2026, quien tomará el lugar de Fátima Bosch con la corona mundial. El evento ha ido tomando forma con pasarelas preliminares y ya se han mencionado a las cinco favoritas para llegar a la gran final. ¿México figura en la lista?

¿Quién ocupará el lugar de Fátima Bosch? / Especial

¿Quién es la modelo representante de México en Miss Universo 2026?

México tendrá representación jalisciense en esta edición de Miss Universo 2026. La ganadora de Miss Universo México 2026 fue María Vargas, por lo cual, obtuvo el derecho de viajar a la justa mundialista e intentar repetir el éxito que Fátima Bosch consiguió hace un año en Tailandia.

Vargas nació en Copalita, municipio de Zapopan, y fue elegida Miss México el pasado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. Su estatura es de 1.75 metros, apenas un centímetro más que la de Bosch.

Es licenciada en Negocios Internacionales por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. Además de su carrera en el modelaje, se ha desempeñado como empresaria y escritora.

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María Vargas representará a México en Miss Universo 2026 / Redes sociales

Ellas son las favoritas para ganar Miss Universo 2026 según expertos

Varios expertos en Miss Universo han hecho comentarios al respecto sobre lo que puede ocurrir en el certamen, eso sí, han coincidido en los nombres de quienes se perfilan como las favoritas para poder quedarse la corona, ya sea por lo mostrado a lo largo de los meses, y hasta por localía.

Esta es lista que tanto expertos como la IA, podría cumplirse el día de mañana:



Venezuela, con Clara Vegas Goetz : La modelo sudamericana aparece en los pronósticos de varios especialistas. Es hija de Andreína Goetz, quien fue Miss Venezuela en 1990. Ha captado la atención por el cambio radical que mostró antes del certamen y por su formación dentro de la escuela clásica de las misses venezolanas. Puerto Rico, representada por Jennifer Barreto : La puertorriqueña encabeza varias listas. No solo se resalta su desenvoltura sobre el escenario, si no creen que la localía podría darle el último empujón. Filipinas, con Bea Millan-Windorski : La asíatica se ubica entre las tres primeras posiciones en las listas de varios especialistas. Como Miss Earth Water 2024, se le reconoce su trayectoria en pasarelas internacionales. Francia, con Garance Authié : Ella es la única representante europea que aparece en el top 5 de los especialistas. A pesar de su posicionamiento, una lesión en su rodilla podría mermar su desempeño. Nueva Zelanda, con Georgia Waddington : Dentro de la lista preliminar del sitio especializado Missosology ella figura en el top 5.

México no figura en los primeros lugares de los sitios especializados. ¿Habrá sorpresa?

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Favoritas Miss Universo 2026 / Redes sociales y canva

¿Cuándo y a qué hora ver Miss Universo 2026?

La cuenta regresiva avanza hacia la gala del 24 de noviembre, en la que la actual reina, la mexicana Fátima Bosch, entregará la corona a su sucesora, en un evento que comenzará a las 19:00 hrs.

Aún no se sabe si la lista de concursantes sufrirá nuevos cambios antes de la gran noche en el Coliseo de Puerto Rico, escenario de un evento que tiene al mundo atento.

Por otra parte, una exparticipante de Miss Universo 2025 demandó a la organización del certamen por presunta negligencia. ¿Cuáles son las razones?

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