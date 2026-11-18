Andrea Meza, conductora de Telemundo y ex Miss Universo mexicana, encendió las alarmas al darse a conocer que minutos antes de comenzar el programa ‘La mesa caliente’ tuvo que ser trasladada de emergencia a una clínica. Hasta ahora, se desconocen los detalles sobre su estado de salud. ¡Aquí te contamos los detalles!

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Andrea Meza presenta problemas de salud antes de salir al aire. / Mezcalent

¿Qué se sabe sobre la salud de Andrea Meza, ex Miss Universo mexicana?

Hace un par de horas, el programa de ‘En casa con Telemundo’ dio a conocer que la modelo y conductora Andrea Meza había presentado complicaciones médicas minutos antes de dar inicio al programa de ‘La mesa caliente’, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a una clínica.

De acuerdo con los presentadores, Meza estuvo acompañada en todo momento por sus compañeras antes de su traslado. Por el momento, se sabe que está en observación médica, realizándose todos los estudios correspondientes, pero se espera que, durante el programa de ‘La mesa caliente’, se den a conocer más detalles sobre su salud.

“Nuestra compañera Andrea Meza fue hospitalizada y permanece bajo observación médica mientras le realizan estudios. ¡Le deseamos una pronta recuperación!”, se lee en la publicación de ‘En casa con Telemundo’.

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¿Andrea Meza, conductora de ‘La mesa caliente’, está embarazada?

Tras difundirse la noticia sobre el traslado de emergencia de Andrea Meza a una clínica, diversos usuarios en redes comenzaron a especular sobre el estado de salud de la modelo. A través de la publicación realizada por ‘En casa con Telemundo’, algunos internautas hablaron sobre la posibilidad de que la modelo esté embarazada. Algunas de las reacciones que se pueden leer son:



“Que esté bien Andrea, lo más seguro es que sea un baby en camino”

“Ojalá y esté embarazada”

“Bebé a bordo”

“Seguro está esperando bebé”

Pese a los comentarios sobre la posibilidad de la llegada de un bebé a la vida de Andrea Meza, quien se casó con Ryan Proctor el pasado 25 de enero de 2025, hubo otros usuarios que manifestaron su preocupación por la modelo y le enviaron sus mejores deseos para su pronta recuperación.

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Andrea Meza enciende las alarmas de posible embarazo. / Mezcalent

¿Quién es Andrea Meza, ex Miss Universo mexicana que alarmó por su estado de salud?

Andrea Meza, quien antés celebró el triunfo de Fátima Bosch Chihuahua, Chihuahua. Además de su triunfo en ex Miss Universo, ha desarrollado una carrera como conductora mexicana.

Además de su triunfo en ex Miss Universo, ha desarrollado una carrera como conductora mexicana. Antes de dedicarse al modelaje y la televisión, se graduó como ingeniera de software por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) , profesión que ejerció mientras iniciaba su carrera en el modelaje.

, profesión que ejerció mientras iniciaba su carrera en el modelaje. En 2016 ganó Miss Chihuahua y posteriormente Miss México 2017 , título con el que representó al país en Miss Mundo 2017 , donde obtuvo el puesto de primera finalista y la corona de Miss Mundo América.

y posteriormente , título con el que representó al país en , donde obtuvo el puesto de primera finalista y la corona de En 2020 ganó el certamen Mexicana Universal y, en mayo de 2021, se convirtió en la tercera mexicana en ganar Miss Universo, después de Lupita Jones y Ximena Navarrete.

Actualmente, es uno de los principales rostros de ‘La mesa caliente’, donde se espera den más detalles sobre su estado de salud.

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