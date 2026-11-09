Participante de Miss Universo 2026 sufre grave accidente automovilístico; volcó auto en el que venía la modelo

Han pasado solo unas semanas de la “salida” de una competidora de Miss Universo 2026, lejos de ser la única polémica del certamen, otra preocupante escena se vive alrededor.

A solo unas semanas de llevarse a cabo Miss Universo 2026, una de sus participantes causa preocupación, pues se reportó que sufrió un delicado accidente automovilístico, el cual, terminó con el carro volcado, poniendo en riesgo la salud y bienestar de la modelo. ¿Dijo adiós a la competencia?

Modelo de Miss Universo 2026 sufre accidente / Especial

¿Quién es la participante de Miss Universo 2026 que sufrió un accidente automovilístico?

La angustia se apoderó de Miss Universo 2026, ya que durante las últimas horas trascendió que Melissa Núñez, representante de República Dominicana en Miss Universo 2026, y Magali Febles, directora nacional de la franquicia, sufrieron un accidente automovilístico.

El accidente ocurrió en la avenida Núñez de Cáceres, en Santo Domingo, República Dominicana, mediante el cual, ocasionó que el vehículo volcara y obligó a cancelar de inmediato sus planes de viaje a Puerto Rico.

Esta situación causó la preocupación y tristeza de sus seguidores y de los dominicanos, pues comenzaron a preguntarse si la participación de Núñez estaba en riesgo. ¿Qué pasó después?

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Melissa Núñez, representante de República Dominicana / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Melissa Núñez, Miss República Dominicana?

Fue Magali Febles, una de las pasajeras del auto accidentado, quien reveló los detalles del percance durante una transmisión en vivo. Según su relato, el automóvil impactó contra un muro de cemento luego de que uno de los neumáticos explotara, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el vehículo terminara volcado en un hoyo, de acuerdo con lo publicado por Diario Libre.

La directora fue enfática al descartar que el exceso de velocidad hubiera influido en el accidente. Describió lo sucedido como una vivencia especialmente traumática:

Anoche fue una experiencia muy fuerte, pero estamos vivos. (...) Melissa está golpeada, está bien, ella perdió el conocimiento, era mi preocupación mayor. Melissa Núñez

Melissa Núñez sufrió accidente automovilístico / Redes sociales

Una de las buenas noticias llegó hace apenas unas horas, pues después de que se compartieran fotografías de las lesiones sufridas por Melissa, se publicó un video con la modelo caminando y despidiéndose de su país para retomar sus planes.

Núñez se dijo lista para el certamen en Puerto Rico, volviendo a alimentar la esperanza de la República Dominicana.

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Entre abrazos, muestras de cariño y emotivas bendiciones, la representante dominicana al certamen Miss Universo, Melissa Núñez, partió rumbo a Puerto Rico para continuar su camino en busca de la segunda corona universal para República Dominicana. En un video publicado por Mundo Miss RD, la reina de belleza se ve acompañada de sus familiares, recibiendo la bendición de su padre y su madre antes de abordar el avión, en una despedida cargada de emoción y buenos deseos para el compromiso internacional que tiene por delante. La salida se produce pese al aparatoso accidente que sufrió junto a su directora, Magali Febles, por el que ambas permanecieron 48 horas bajo observación médica antes de recibir el alta. Amplíe más detalles en https://t.co/rmYdvb00oX #MelissaNúñez #PuertoRico #MissUniverso #NTelemicro5 #PrimeraEmisiónNT5 — Noticias Telemicro (@NTelemicro5) November 9, 2026

¿Cuándo será la gran final de Miss Universo 2026?

La mexicana Fátima Bosch, será la encargada de entregar la corona a la nueva ganadora en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre.

La gran noche tendrá como epicentro al Coliseo de Puerto Rico, recinto que se convertirá en el lugar en el que decenas de concursantes competirán.

Por otro lado, una excandidata de Miss Universo 2025 presentó una demanda contra la organización del certamen, a la que acusa de supuesta negligencia.

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