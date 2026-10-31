De trabajar en la Central de Abastos a ser la modelo herida por el dron de Chavana: ¿Quién es Isabella Rojas?

Antes de convertirse en tendencia por el accidente ocurrido en Es Show, Isabella Rojas era una joven colombiana que luchaba por abrirse camino en México. La modelo dejó Medellín para perseguir su sueño de llegar a la televisión, pero el camino estuvo lejos de ser sencillo: trabajó en una bodega de frutas y verduras en Monterrey antes de conseguir una oportunidad frente a las cámaras. Ahora, tras el incidente con Ernesto Chavana y un dron en vivo, su historia ha despertado la curiosidad de miles de personas.

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¿Quién es Isabella Rojas, la modelo colombiana de Es Show?

Isabella Rojas es una modelo, creadora de contenido y estudiante de Periodismo originaria de Medellín, Colombia, que actualmente forma parte del programa Es Show de Canal 6. La joven llegó a México con el objetivo de construir una carrera en los medios de comunicación y el entretenimiento, aunque el proceso resultó mucho más complicado de lo que imaginaba.

Antes de llegar a la televisión mexicana ya había participado en algunos espacios televisivos en Colombia, experiencia que la motivó a seguir buscando oportunidades fuera de su país.

Además de su trabajo como modelo, Isabella ha desarrollado una importante comunidad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con ejercicio, moda y estilo de vida.

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¿Cómo pasó Isabella Rojas de la Central de Abastos a la televisión?

Al llegar a Monterrey, Isabella se encontró con una realidad distinta a la que esperaba. Sin contactos en la industria televisiva, tuvo que aceptar el primer empleo que encontró para mantenerse.

La colombiana comenzó a trabajar en una bodega del Mercado de Abastos Estrella, en San Nicolás de los Garza, donde realizaba diversas actividades relacionadas con la venta de frutas y verduras.

Durante una aparición en Es Show, la propia Isabella contó: “Vendo manzana, peras, cebollas, aguacate. Es más, si van a la bodega 81, que es donde yo trabajo, les hago un descuento”.

Su historia llamó la atención de los televidentes, pues mostraba una faceta poco común dentro del mundo del espectáculo. Mientras trabajaba en la Central de Abastos, también aprovechó para seguir impulsando su carrera como modelo y creadora de contenido.

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¿Cómo llegó Isabella Rojas al programa Es Show?

La constancia en redes sociales ayudó a Isabella Rojas a abrirse paso en el medio artístico de Monterrey. Gracias a colaboraciones con marcas locales y a la exposición que consiguió en internet, logró participar en audiciones dentro de la televisión regiomontana.

Fue así como recibió la oportunidad de integrarse al elenco de colaboradoras de Es Show, donde participa en dinámicas, concursos, promociones y segmentos de entretenimiento.

Su ingreso al programa representó su primer trabajo fijo en televisión mexicana, un paso importante dentro de la carrera que buscaba construir desde que llegó al país. Incluso semanas antes de la polémica ya había comenzado a generar conversación entre los seguidores de la emisión por algunas de sus participaciones virales.

¿Qué pasó con Isabella Rojas y el dron de Ernesto Chavana?

El nombre de Isabella Rojas se volvió tendencia después de un accidente ocurrido durante una transmisión en vivo de Es Show. Mientras el programa estaba al aire, Ernesto Chavana mostró molestias por la presencia de un dron que sobrevolaba el foro y decidió patearlo.

Sin embargo, el aparato terminó impactando directamente en el rostro de la modelo colombiana, provocándole lesiones visibles en la boca y el labio. Pese al momento de tensión, Isabella optó por tomarse la situación con humor: “Llevo muy poquito aquí y ya no me quiere”, le dijo al conductor.

Más tarde también bromeó frente a las cámaras: “Se me abrió el labio, acabo de llegar y ya me odia. Todo bien”.

Por su parte, Ernesto Chavana ofreció una disculpa pública y aseguró: “Yo me hago totalmente responsable de lo que sucedió”.

Ernesto Chavana golpea a modelo con un dron en ‘Es show’ / Redes sociales

¿Ernesto Chavana fue despedido de Multimedios o renunció tras golpear con un dron a Isabella Rojas?

La polémica de Ernesto Chavana e Isabella Rojas desató rumores sobre la supuesta renuncia del conductor a Multimedios. Todo comenzó cuando resurgió un video en el que anunciaba su salida de Canal 6 por desacuerdos con la producción.

En la grabación, Chavana explicó los motivos que lo llevaron a tomar aquella decisión:

“Durante la madrugada de este día puse mi renuncia en la mesa de mis jefes de Canal 6, con quienes tuve una extensa y acalorada charla durante un par de horas sin poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes”. Ernesto Chavana

El conductor también habló sobre los problemas laborales que, según su versión, enfrentaba dentro de la televisora: “Ante la falta de garantías y la falta de un ambiente laboral, además de las insostenibles relaciones con la producción, me veo en la triste situación de retirarme de mis programas y buscar otra opción que me permita continuar con el trabajo que tanto me apasiona que es la conducción”.

Ernesto Chavana / Redes sociales

Pero ¡ojo!, el video no es reciente. La grabación corresponde a agosto de 2024, cuando Ernesto Chavana protagonizó una controversia con integrantes de ‘Es Show’, mucho antes del accidente con Isabella Rojas, ocurrido en octubre de 2026.

En aquel momento, el presentador también declaró: “Los insultos de anoche, además de la falta de respeto hacia mi persona por parte de un elenco protegido por el equipo de producción me impide continuar con mi relación laboral en el canal”.

Por lo tanto, es falso presentar este video como prueba de que Ernesto Chavana renunció o fue despedido de Multimedios tras golpear a Isabella Rojas con un dron. La grabación circula desde agosto de 2024 y no confirma ninguna salida reciente del conductor relacionada con el accidente.