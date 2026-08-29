Querido conductor mexicano de televisión aparece con el rostro desfigurado ¡Poncho de Nigris tiene que ver! FOTO

A unos días de la muerte del conductor Beto Morales, otro colega presentador, y muy popular en la televisión mexicana, preocupó a sus seguidores por su inesperada aparición en redes sociales.

Y es que el conductor apareció con el rostro golpeado y desfigurado, además de tener uno de sus ojos completamente cerrado, situación que rápidamente generó preocupación entre sus seguidores.

Las teorías no tardaron en aparecer y algunos usuarios comenzaron a hablar de una supuesta agresión o incluso un accidente. Sin embargo, el propio presentador aclaró qué había ocurrido. ¿De quién se trata y qué le pasó?

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Conductor de TV

¿Quién es el conductor mexicano que apareció en redes con el rostro desfigurado?

El presentador que apareció golpeado en redes sociales es Ernesto Chavana, uno de los conductores más reconocidos de la televisión de Monterrey y titular del programa ‘Es show’, de Multimedios.

Chavana tiene más de dos décadas al frente de la televisión, pues en junio de 2002 condujo ‘Las noches del Mundial’, un programa que surgió durante el Mundial de Corea-Japón. Meses después, condujo ‘Las noches del Futbol’, que con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en ‘Es show’.

Ahora, el presentador encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar fotos en las que aparece con el rostro golpeado. Sin embargo, él mismo se encargó de aclarar qué le había ocurrido.

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Ernesto Chavana golpeado / Redes sociales

¿Por qué Ernesto Chavana terminó golpeado y con el rostro desfigurado?

Chavana aclaró que las heridas no fueron consecuencia de una agresión o una pelea callejera, sino de los intensos entrenamientos de boxeo que realiza de cara a su próximo combate.

Y es que el conductor se enfrentará a Óscar Burgos en la segunda edición de Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris.

El conductor reconoció que los entrenamientos han sido muy duros y aseguró que “le dieron con todo”. Además, comentó que espera que la inflamación de su rostro disminuya antes del combate, pues actualmente incluso tiene dificultad para abrir uno de sus ojos.

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¿Cuándo será la pelea entre Ernesto Chavana y Óscar Burgos en Ring Royale 2?

La pelea entre Ernesto Chavana y Óscar Burgos está programada para realizarse el 2 de marzo de 2027, como parte de la segunda edición de Ring Royale.

El enfrentamiento será a tres rounds y representa uno de los combates ya confirmados para la próxima edición del evento.

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