Hospitalizan de emergencia a Ernesto Chavana: revelan el verdadero motivo de su ausencia en TV

La preocupación inundó las redes sociales luego de que, durante la tarde del lunes 3 de noviembre, el conductor de televisión Ernesto Chavana anunciara que había sido hospitalizado de emergencia debido a un problema de salud que se presentó de forma repentina. El titular del programa “Es show” compartió un comunicado con sus más de 643 mil seguidores en Instagram, donde explicó que estaría ausente de las próximas emisiones mientras se mantiene bajo observación médica en el estado de Nuevo León.

Ernesto Chavana / Captura de pantalla

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Ernesto Chavana?

El conductor, Ernesto Chavana, reveló que, durante la madrugada del lunes 3 de noviembre, detectó un bulto en un costado de su cadera, el cual contenía una sustancia líquida que se fue acumulando con el paso de los días, lo que provocó molestias y obligó a una atención médica inmediata. Tras acudir al hospital, los especialistas realizaron diversos estudios que determinaron la necesidad de intervenirlo quirúrgicamente.

Ernesto Chavana COMUNICADO DE PRENSA: A mi querido público: Quiero informarles que me encuentro hospitalizado y estaré guardando reposo algunos días. Afortunadamente, dentro de todo estoy bien y en buenas manos. Agradezco mucho su cariño, mensajes y buena vibra. Espero verlos muy pronto nuevamente por Canal 6.

Tras la intervención, Chavana continúa en recuperación hospitalaria mientras los médicos monitorean su evolución. Por esta razón, se mantiene temporalmente fuera de las transmisiones de “Es show”.

¿Cuál es el estado de salud actual de Ernesto Chavana?

Después de la cirugía, Ernesto Chavana aseguró que los estudios realizados arrojaron resultados positivos y que el procedimiento médico se realizó sin complicaciones. Actualmente, permanece en observación para garantizar que no surjan problemas posteriores, mientras continúa con un tratamiento específico para drenar el líquido acumulado. Así lo explicó en una entrevista con Posta:

“Hicieron los estudios, todo en orden, estoy aquí recuperándome. Estaré en los próximos tres días con un aparato que está succionando todo lo que se puede drenar de mi cadera. Todo está bien” Erneto Chavana

El conductor prevé recibir el alta médica entre el miércoles y el jueves, siempre que la evolución continúe favorable. Mientras tanto, la televisión regiomontana permanecerá a la espera de su regreso.

Ernesto Chavana / Captura de pantalla

¿Cuándo regresará Ernesto Chavana al programa “Es show”?

Debido a su hospitalización, Ernesto Chavana anunció que estará ausente de las próximas emisiones de “Es show” mientras sigue las indicaciones médicas. Aunque no brindó una fecha exacta, expresó su intención de reincorporarse tan pronto como los doctores lo autoricen.

Usuarios en redes sociales han enviado mensajes de pronta recuperación, deseándole un retorno saludable para continuar con la conducción del programa nocturno.



“Señor Chavana le deseo lo mejor, es un hombre fuerte y saldrá de esta y muchas más, ánimo y lo que se les ofrece aquí estamos a sus órdenes.”

"¡Que te recuperes pronto! Bendiciones”

“Animo, Don Chavana, salida amor y comprensión.”

