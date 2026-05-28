Pepe Magaña, exactor de ‘Cachún Cachún ra ra’, aparece con el rostro golpeado: “Se me vinieron encima”: FOTO

Pepe Magaña, actor que sorprendió en su momento por abrir su propio negocio de comida, encendió las alarmas. Y es que hace algunas horas comenzó a circular una foto suya con el rostro golpeado. Esto es todo lo que se sabe sobre la estrella de ‘Cachún Cachún ra ra’.

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Pepe Magaña, exactor de ‘Cachún Cachún ra ra’ que apareció golpeado / Mezcalent

¿Cómo reapareció Pepe Magaña con el rostro golpeado?

El actor Pepe Magaña, quien pasó una temporada en la cárcel, había pasado los últimos años lejos de los reflectores. Si bien continúa trabajando en el medio artístico, se mantuvo lejos de los escándalos y muy poco se sabía de él.

Durante la más reciente emisión de ‘De primera mano’, se mostró una foto de él en lo que parece ser un hospital. Lo que llamó la atención es el moretón que se le ve en el ojo derecho. Gustavo Adolfo Infante señaló que la imagen llegó a la redacción del programa.

“Nos llegó esta fotografía de mi amigo, el actor y comediante Pepe Magaña, que realmente nos preocupó. ¿Qué es lo que le está pasando? Vean nomás cómo tiene el ojo. No sé si lo golpearon, lo operaron o qué”, indicó.

Lo que más preocupó a la audiencia es que, aparentemente, no se ha podido tener comunicación con él. De acuerdo con Infante, intentó contactarlo, pero “no entraba la llamada”. Sin poder dar mayores detalles, le deseó todo lo mejor.

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Pepe Magaña aparece golpeado / Redes sociales

¿Qué dijo Pepe Magaña sobre la foto de su rostro golpeado?

En medio de la transmisión, Gustavo Adolfo Infante logró comunicarse con el exactor de ‘Cachún Cachún ra ra’. Mediante un enlace virtual, Pepe Magaña contó que su lesión en el ojo no fue producto de una agresión, sino de una cirugía a la que se sometió recientemente.

“Me hicieron una cirugía en el hospital. No podía cerrar bien los párpados por el problema muscular que tengo. No quedó bien y ayer entré nuevamente al quirófano”. Pepe Magaña

Recordemos que el actor tiene distrofia muscular, una enfermedad progresiva que afecta sus músculos. Esta afección ha provocado su ingreso al hospital en múltiples ocasiones.

“Tengo que hacerlo porque tengo este problema de salud desde hace muchos años. Pensaron que 15 tipos se me vinieron encima”, indicó

Finalmente, señaló que sus médicos le recomendaron reposo. Por ello, pausará temporalmente sus actividades en el teatro y se enfocará un poco más en su negocio de flautas: “Se puede volver a dar por la falla muscular de esta zona, pero dentro de 8 años. Gracias al público por el apoyo”, concluyó.

¿Cuál es la enfermedad que padece Pepe Magaña, exactor de ‘Cachún Cachún ra ra’?

Hace varios años, Pepe Magaña fue diagnosticado por distrofia muscular. De acuerdo con sitios médicos especializados, esta condición causa debilidad en los músculos. Es progresiva y no tiene cura.

En el caso de Pepe, quien ya se ha sometido a varias operaciones por este motivo, afecta su cara y brazos. En su momento, él mismo explicó:

“Se llama distrofia muscular progresiva. Hay varios tipos. La mía está en la cara y un poco en los brazos. Con el tiempo, los músculos se van atrofiando. Dejas de trabajar. Es una falta de una proteína, pero no hay cura. Es hereditario”.

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