¿¡Cachún cachún ra ra! tiene una maldición? Actriz se sincera de las muertes de los integrantes del programa

En las recientes décadas mucho se ha hablado sobre una supuesta maldición en el elenco del famoso programa de los 80 ¡Cachún cachún ra ra! Y es que una gran cantidad de sus integrantes originales perdieron la vida o han atravesado por situaciones muy difíciles.

A la actriz Ariane Pellicer no le gusta que se hable de una supuesta ‘maldición cachún’: “A mí sí me molesta y yo lo descarto. Mírame a mí, a Lupita (Sandoval), a Gerardo (González). Muchos se murieron de drogas. Otros, de sida y también por causa natural, ya que no estamos tan jóvenes. Los más chicos éramos Giorgio (Palacios), yo y Viridiana Alatriste (†), que fue con quien empezó la maldición, como dicen ellos”.

“Era el momento histórico de los 80. Había mucha dro... en ese momento. Estaba como destapada. Dos ‘cachunes’ murieron de sida, Rodolfo y ‘Tito’. Otros, por drog... y pastillas. Yo probé todas las dro..., pero no me enganché a ninguna, porque no es lo más importante en la vida. Además, creo que no tengo una personalidad adictiva”.

Ariane Pellicer se sinceró sobre la muertes de sus compañeros del elenco de ¡Cachún cachún ra ra! / Fotos: Luis Pérez, redes sociales y Archivo TVNotas

¿Qué dijo Ariane Pellicer sobre la crisis que atraviesa Giorgio Palacios?

Tan solo hace unas semanas, TVNotas te presentó el caso de uno de sus integrantes, Giorgio Palacios, que atraviesa una fuerte crisis: Perdió su casa tras el huracán ‘Otis’, en Acapulco, fue víctima de robo, padeció cáncer de piel y ahora pide ayuda para operarse de una hernia que pone en peligro su vida.

Su excompañera, Ariane Pellicer, está enterada de esta situación: “Por redes sociales le he mandado todo mi cariño y mi apoyo. Sí es una cosa muy extraña que los ‘cachunes’, siendo tan famosos como fuimos, de repente no tenemos dinero y muy pocos la hemos podido hacer solos, como Lupita y Gerardo. Aunque, para ser honesta, en esa época no nos pagaban tan bien y luego no querían contratarnos. Decían: ‘Si es ‘cachún’, no’”.

Aquí vemos arriba a: Ariane Pellicer, Lupita Sandoval y Rodolfo Rodríguez (†). Abajo: Fernando Arau, Viridiana Alatriste (†), Alfredo Alegría (†) y Alma Delfina. / Fotos: Luis Pérez, redes sociales y Archivo TVNotas

Por el momento, Ariane envía palabras de ánimo para Giorgio:

“Espero que pronto se cure. No puedo ayudarlo ahorita económicamente, porquetengo a mi hija estudiando en Roma y eso sale carísimo. He vendido algunas esculturas de mi padre y con eso he pagado, pero en cuanto pueda lo haré. Anímicamente le he dicho que lo quiero mucho y que deseo que”. salga adelante. Yo lo recuerdo como alguien muy divertido y buena onda. Él era la fiesta” Ariane Pellicer

“En mi caso, sí he pasado por momentos económicos difíciles, cuando de repente no hay trabajo”.

¿Qué dijo Ariane Pellicer sobre la muerte de Alfredo Alegría?

El año pasado falleció Alfredo Alegría, mejor conocido como “Lenguardo”. Su familia guardó un total hermetismo sobre la razón de la muerte: “Parece ser que se deprimió y ya no quiso vivir. Ya estaba grande. No lo sé de cierto. Lo supongo, pero creo que sí fue una enfermedad”.

Finalmente, la actriz nos compartió que, tras el fallecimiento de su marido, el músico Jorge Reyes, en 2009, sigue sin pareja: “No he rehecho mi vida. He tenido novios, pero nunca uno serio. Espero que pronto me toque, aunque está difícil, después de haber tenido un esposo tan maravilloso, que llegue alguien que esté a su altura. También me he acostumbrado a la soledad y a disfrutar mi libertad”, concluyó.

Fallece Alfredo Alegría, actor que interpretó a ‘Lenguardo’ en ¡Cachún, Cachún, Ra, Ra! / IG

¿A qué actores de ‘Cachún, cachún, ra, ra’ les ha achacado la maldición?

Viridiana Alatriste (“Viri”): La hija de Silvia Pinal falleció en un accidente automovilístico en 1982, a los 19 años.

﻿﻿José de Mara (“Tito”): Murió por problemas pulmonares en 1992.

﻿﻿Rodolfo Rodríguez (“Calixto”): Falleció de cáncer linfático en 1994.

﻿﻿José Flores (“Jagger”): Murió por cirrosis hepática, producto del alcoholismo, en 1997.

﻿﻿Rosita Pelayo (“Rossy”): Luchó contra el cáncer de colon y falleció en 2023.

﻿﻿Alfredo Alegría (“Lenguardo”)

﻿﻿Pepe Magaña (“Profesor Villafuerte”): Hace más de 30 años estuvo en la cárcel por supuesto tráfico de drogas. Padece distrofia muscular.

