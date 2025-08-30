Fue un exitoso galán de telenovelas que brilló en televisión, pero el cáncer de páncreas acabó con su vida

Héctor Arredondo, uno de los actores más recordados de la televisión mexicana, conquistó al público con su talento y carisma, convirtiéndose en un galán de telenovelas que dejó huella en la pantalla chica. Con decenas de papeles en series, telenovelas y cine, Arredondo se ganó el cariño de los televidentes.

Sin embargo, detrás de esa sonrisa y esa energía en el escenario, Héctor libró una batalla silenciosa contra el cáncer de páncreas, enfermedad que acabó con su vida el 16 de noviembre de 2014, apenas días después de cumplir 44 años. Su partida fue un duro golpe para el medio artístico y sus seguidores, quienes aún recuerdan su talento y su legado.

Héctor Arredondo se encontraba grabando ‘Las Bravo’ cuando se enteró que tenía cáncer de páncreas avanzado. / Redes sociales

¿De qué murió el actor Héctor Arredondo?

Héctor Arredondo fue diagnosticado en septiembre de 2014 con cáncer de páncreas. Aunque la noticia sorprendió a sus colegas y fans, él decidió enfrentar la enfermedad sin someterse a quimioterapia.

El actor murió por una trombosis pulmonar a causa del cáncer terminal que padecía.La rapidez con la que avanzó el padecimiento fue devastadora y, apenas dos meses después de conocer su diagnóstico, murió el 16 de noviembre de 2014, dejando a su esposa la actriz Carla Hernández y dos hijas pequeñas.

Héctor Arredondo tuvo dos hijas con la actriz Carla Fernández / Redes sociales

¿Cuál fue la telenovela que Héctor Arredondo grababa al enterarse de su cáncer?

En el momento en que se enteró de su enfermedad, Héctor Arredondo se encontraba grabando la telenovela “Las Bravo”, donde interpretaba a Gerardo “Gerry” Ibáñez. La producción, que contaba con actores como Edith González, quien también murió de cáncer pero en 2019, Mauricio Islas y Saúl Lisazo, fue testigo de su profesionalismo y compromiso a pesar de la dura noticia.

Héctor Arredondo tuvo que dejar la telenovela debido a los malestares físicos que le provocaba el cáncer, el cual se encontraba muy avanzado. El actor decidió que se sometería a tratamientos alternativos y no se sometería a quimioterapia.

¿Quién fue Héctor Arredondo, quien murió de cáncer de páncreas en 2014?

Nacido en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 1970, Héctor Arredondo Casillas estudió Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero su verdadera pasión lo llevó al mundo de la actuación. Se formó en el CEFAT de TV Azteca, donde inició su carrera y se consolidó como uno de los galanes más queridos de la televisión.

Participó en telenovelas como Lo que es el amor, “Mirada de mujer: el regreso”, “La heredera”, “Pobre diabla” y “Mientras haya vid"a, así como en series y cine, incluyendo “Capadocia” y “Mesa para tres” (Colombia). Su talento y carisma lo convirtieron en un referente de la actuación mexicana, y su prematura partida aún se siente en el medio artístico.

Además de su carrera como actor, Arredondo también destacó como modelo en videos musicales de grandes éxitos, como “Maldita timidez” de Lynda y “Dame otro tequila” de Paulina Rubio, demostrando su versatilidad y presencia frente a la cámara en distintos ámbitos del espectáculo.

