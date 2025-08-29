Muere Esmeralda FG: El mensaje que compartió antes de ser asesinada junto a su familia en Guadalajara

El mundo de las redes sociales se vio conmocionado ante la muerte de Esmeralda Ferrer Garibay, Esmeralda FG. La influencer fue asesinada junto a su esposo y sus dos hijos pequeños en un barrio de San Andrés, Guadalajara.

¿Por qué asesinaron a la influencer Esmeralda FG?

De acuerdo con los reportes iniciales, el pasado 22 de agosto se encontraron los cuerpos de una mujer, un hombre y dos menores de edad dentro de una camioneta pick up, con varios impactos de bala. Tras las investigaciones pertinentes, hoy 29 de agosto se identificaron que los restos pertenecían a la influencer Esmeralda FG, su marido y sus hijos

Cabe señalar que la creadora de contenido y su familia habían sido reportados como desaparecidos días atrás. Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no tiene pistas sobre los responsables. En tanto que se abrió una carpeta de investigación.

Se tienen diversas teorías sobre el motivo del crimen. Se pensó que el asesinato estaba relacionado con la actividad de la influencer en redes sociales. Y es que la mujer de 32 años solía presumir su vida llena de lujos.

Sin embargo, tampoco se descarta que el móvil habría sido el trabajo del esposo de Esmeralda, quien se dedicaba a la compraventa de autos y la producción de jitomates en Michoacán.

Tras monitorear la ruta del coche, la autoridad pudo descubrir que la camioneta entró a un taller mecánico ‘La araña’ antes de ser abandonada. Al catear el lugar, se descubrieron balas y líquido vital, por lo que se especula que la familia, presuntamente, pudo haber sido asesinada en ese lugar.

Esmeralda FG ¿Por qué murió? / Redes sociales

¿Cuál fue el último mensaje de la influencer Esmeralda FG en redes sociales?

La última publicación registrada en TikTok de la influencer Esmeralda FG data del 7 de agosto. En el clip, se puede ver a la mujer conduciendo una camioneta roja en una calle aparentemente sin pavimentar, con el tema ‘Muchacho de campo’ del grupo Voz de mando como fondo.

El video fue acompañado de un mensaje en el que dejaba ver lo orgullosa que se sentía haber nacido en una zona considerada como “de campo”.

“Él: ¿En qué fraccionamiento vives? Yo: Viendo el msi desde mi colonia de terracería y pa’ acabarla llena de charcos porque llovió”, se lee.

En su momento, el post no tuvo tanta relevancia. Sin embargo, tras su muerte, se viralizó y los internautas no dudaron en manifestar su opinión ante todo esto. Si bien la mayoría exigió justicia para ella y su familia, algunos han insinuado que todo habría sido consecuencia de “vivir del dinero sucio”. Y es que se ha especulado que tenía relación con bandas polémicas. No obstante, esto es solo un rumor que no se ha podido comprobar.

¿Quién fue Esmeralda FG, influencer asesinada?

Esmeralda FG fue una influencer y empresaria de origen mexicano. Tenía 32 años al momento de su muerte. En los últimos años, se volvió popular en redes sociales por subir contenido presumiendo de su estilo de vida y los lujos que disfrutaba.

Su cuenta de TikTok tiene cerca de 23 mil seguidores. En tanto que sus videos tienen cerca de medio millón de ‘me gusta’. Su fallecimiento generó mucha indignación entre sus fans, quienes exigen que se atrapen a los responsables de los hechos.

Esmeralda FG / Captura de pantalla

¿Ya hay detenidos por la muerte de Esmeralda FG?

La Fiscalía de Jalisco detuvo a Héctor Manuel Valdivia y a un sujeto apodado ‘el Chino’, empleados del taller mecánico donde se captó por última vez la camioneta de la influencer Esmeralda FG, para interrogarlos sobre los hechos.

Al no encontrar elementos en su contra, los liberaron. Según reportes, Valdivia fue interceptado por criminales junto a dos familiares, y actualmente se encuentran desaparecidos. En tanto que ‘el Chino’, presuntamente, logró escapar.

Hasta ahora, no se tienen más informes oficiales sobre este caso y la autoridad simplemente se ha limitado a decir que las investigaciones continúan,

