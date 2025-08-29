Asesinan a famosa tiktoker mexicana y a toda su familia en Guadalajara: ¿Quién fue Esmeralda FG?

Hoy 29 de agosto, la comunicad digital se volvió a vestir de luto. La autoridades de Guadalajara, Jalisco, confirmaron la muerte de la famosa TikToker Esmeralda FG. Fue asesinada junto a toda su familia en tierras tapatías.

La industria quedó conmocionada por el anuncio de la inesperada muerte de Esmeralda Ferrer Garibay, mayormente conocida como Esmeralda FG, y de toda su familia. Las investigaciones sobre su asesinato siguen en curso.

Esmeralda FG fue hallada junto a su familia, sin vida en una camioneta. / TikTok: @javierceriani / @esmeraldafg222

¿De qué murieron la tiktoker Esmeralda FG y su familia en Guadalajara?

El pasado 22 de agosto de 2025, la policía de Guadalajara encontró una camioneta pickup abandonada en la colonia San Andrés. Dentro estaban los cuerpos sin vida de la tiktoker Esmeralda FG, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus dos hijos, la Fiscalía de Jalisco confirmó oficialmente la identidad de las víctimas el pasado 29 de agosto.

Asimismo, las autoridades informaron que entregaron los restos de la creadora de contenido y de su familia a sus seres queridos. Cabe señalar que Esmeralda, su esposo y sus hijos, habían sido reportados como desaparecidos varios días antes de que fueran encontrados sin vida.

En ese momento, se desconocían los motivos por los cuales asesinaron a Esmeralda y a su familia. No obstante, la Fiscalía de Jalisco, rápidamente, abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Esmeralda FG fue hallada sin vida junto a su familia en una camioneta abandonada en Jalisco. / TikTok: @javierceriani / @esmeraldafg222

¿Por qué Esmeralda FG y su familia fueron asesinados en Guadalajara?

Aunque en un inicio se pensó que la muerte de Esmeralda Ferrer podría estar relacionada con su actividad como influencer, las autoridades descartaron esa hipótesis. Según la Fiscalía, el móvil estaría vinculado con las actividades de su esposo, quien se dedicaba a la venta de automóviles y al cultivo de jitomate en Michoacán.

Las autoridades señalaron que, luego del análisis de la ruta del vehículo de la tiktoker Esmeralda FG, con apoyo de cámaras del C5 y la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, la Fiscalía de Jalisco logró establecer que la camioneta ingresó previamente a un taller mecánico en la Avenida Ejido antes de ser abandonado.

La Fiscalía de Jalisco realizó un cateo en el taller mecánico “La araña”, donde hallaron rastros balísticos y manchas de liquido vital. El vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, señaló que los agentes están “casi 100% seguros” de que la familia, supuestamente, fue asesinada en ese lugar.

Según la Fiscalía de Jalisco, Esmeralda FG y su familia habría sido asesinada en el taller ‘La araña’. / TikTok: @javierceriani / @esmeraldafg222

En cuanto a las investigaciones de las autoridades, dos empleados del taller, Héctor Manuel Valdivia Martínez y un sujeto conocido como ‘el Chino’, fueron detenidos para rendir declaración, pero posteriormente liberados al no encontrarse pruebas en su contra.

No obstante, de acuerdo con reportes de la prensa local, al salir de la Fiscalía, Héctor Manuel Valdivia, presuntamente, fue interceptado por un comando armado junto a dos de sus familiares, José Manuel Arredondo Roldán y Gary Omar Silva González, quienes permanecen desaparecidos. En tanto, el hombre identificado como ‘el Chino’ , presuntamente, consiguió huir.

Al momento, estos han sido los únicos detalles reportados sobre el asesinato de Esmeralda FG y su familia. Sin embargo, sus seguidores esperan que la Fiscalía comparta más información sobre los responsables de esta tragedia.

Los seguidores de Esmeralda RG esperan que la Fiscalía de Jalisco de con los responsables de su asesinato y el de su familia. / TikTok: @javierceriani / @esmeraldafg222

¿Quién es Esmeralda FG, tiktoker asesinada junto a su familia en Guadalajara?

Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, era una creadora de contenido mexicana originaria de Michoacán. Tenía 32 años y en los últimos años había ganado notoriedad en TikTok, donde compartía videos con estética “buchona”, viajes, autos de lujo, ropa de marca y momentos familiares. Su cuenta acumulaba entre 18 mil y 21 mil seguidores, con más de medio millón de “me gusta”.

También compartía videos más íntimos junto a sus hijos y mascotas, lo que la hacía cercana a muchos de sus fans. Más allá de la polémica, sus seguidores recuerdan sus publicaciones familiares, donde mostraba su faceta como madre. La noticia de su asesinato generó miles de mensajes de indignación y tristeza en redes sociales.