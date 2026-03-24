Colaboradora de ‘Es show’ exhibida por hacer del baño en un estacionamiento, ¿la despedirán?: VIDEO

El programa ‘Es show’ vuelve a dar de qué hablar. Y es que, a casi cinco meses desde la crisis de salud de Ernesto Chavana, el conductor principal, exhibió a una de sus colaboradoras de hacer sus necesidades básicas en un estacionamiento público. Fue el mismo Chavana quien contó esta situación y reveló si la joven va a ser despedida por esta situación.

Es show / Redes sociales

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¿Quién fue la colaboradora de ‘Es show’ que hizo del baño en un estacionamiento público?

A través de un video para redes sociales, Ernesto Chavana contó que hace poco le había llegado una grabación de una integrante de ‘Es show’ orinando en un estacionamiento. Si bien no dio nombres, se dijo muy molesto por todo esto.

Comentó que todo esto ocurrió después de una fiesta sorpresa que se le realizó al productor del programa, lo que sugiere que, aparentemente, la mujer estaba bajo los influjos del alcohol cuando cometió este acto.

“Es una vergüenza lo que le voy a decir. Una integrante del elenco, ante la necesidad de ir al baño, pues, por alguna causa que no voy a justificar, se fue al estacionamiento para hacer eso. Claro que la gente que estaba viéndola sacó la cámara y la grabó. Ese tipo de videos y acontecimientos dañan la imagen del programa”. Ernesto Chavana

Aseguró que, como el material ya comenzaba a viralizarse, tuvo que salir a dar una “explicación anticipada” para tratar de evitar las críticas que considera que recibirá al ser la “cara del programa”.

“Lo que haga cada quien fuera de la televisión, pues es responsabilidad de quien comete el error. Si ella lo hizo en el estacionamiento y fue grabada, tendrá que pagar las consecuencias, pero tengo que ser yo el que tenga que dar la cara y anticiparme porque la crítica vendrá directamente, otra vez, al señor Chavana, como siempre sacan por culpa de los muchachos que no saben comportarse a la altura”, indicó.

❌ Una integrante del elenco de “Es Show” daño la imagen del programa, al realizar sus necesidades fisiológicas en un estacionamiento público, quien tras ser grabada, fue exhibida en redes sociales.#POSTAOpinión con @ErnestoChavana 🎙️ pic.twitter.com/TCHOemjnVC — POSTAmx (@postamx) March 24, 2026

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¿Ernesto Chavana va a despedir a la integrante de ‘Es show’ que se hizo del baño en un estacionamiento?

Si bien Ernesto Chavana dejó ver que no despedirá a la integrante de ‘Es show’ que se hizo del baño en un estacionamiento, reflexionó sobre cómo sus compañeros de foro quieren “fama” sin ser conscientes de lo que conlleva.

“No se trata de correr; se trata de decirlo. Me gustaría que la gente opinara porque cuando viene una situación como esta y una polémica que se puede desatar, estoy seguro de que ya no lo va a volver a hacer. No podemos normalizar un acontecimiento como el que se acaba de dar”, indicó.

Para concluir, mencionó que abordará este asunto en la próxima transmisión del programa: “El tiempo pasa volando y cada día pasan cosas que son dignas de comentarios en redes sociales”, finalizó.

Sus declaraciones causaron mucha controversia en redes sociales. Aunque muchos apoyaron su argumento, la gran mayoría se dijo decepcionada por la manera en la que exponía a su compañera. Los detractores afirmaron que su video fue lo que realmente puso en el foco público este tema. Al momento, la integrante de ‘Es show’ no se ha pronunciado con respecto a esta polémica situación.

Ernesto Chavana / Redes sociales

¿Por qué hospitalizaron a Ernesto Chavana, conductor de ‘Es show’?

Todo esto acontece a casi cinco meses de la hospitalización de Ernesto Chavana. A principios de noviembre de 2025, se reportó que el conductor de ‘Es show’ tuvo que ser internado de emergencia para una operación.

En el comunicado, se especificó que el presentador estaba bien y solo necesitaba unos días de reposo en el nosocomio para terminar de recuperarse.

“A mi querido público: Quiero informarles que me encuentro hospitalizado y estaré guardando reposo algunos días. Afortunadamente, dentro de todo estoy bien y en buenas manos. Agradezco mucho su cariño, mensajes y buena vibra. Espero verlos muy pronto nuevamente por Canal 6”, indicó.

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