Conductor golpea a modelo con un dron durante programa EN VIVO; ella termina ¿con el rostro desfigurado?

Tras el escándalo por la pelea campal entre sus invitados, el programa ‘Es show’ enfrenta una nueva polémica. Y es que el conductor Ernesto Chavana golpeó a una de las modelos con un dron. Horas después de los hechos, la afectada mostró su rostro lesionado. ¿Qué está pasando? Te contamos los detalles.

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Ernesto Chavana estaba discutiendo con un compañero previo a patear el dron / Redes sociales

Así fue el golpe que recibió una modelo en el programa ‘Es show’

Durante la transmisión más reciente de ‘Es show’, Ernesto Chavana pateó un dron que estaba sobrevolando el foro. El aparato salió disparado e impactó el rostro de Isabella Rojas, mejor conocida como ‘la Colombiana’.

La chica se cubrió el rostro e hizo sonidos de dolor. En tanto que los presentes se mostraron sumamente preocupados por Rojas y algunos no dudaron en ir en su auxilio.

Al ver lo ocurrido, Chavana preguntó en muchas ocasiones si se encontraba bien. Isabella fue sacada del set en compañía de otras compañeras para que pudiera recibir atención médica. Tras el incidente, el programa siguió su curso.

Según explicó el propio programa en un post en Instagram, Chavana reaccionó de esa manera tras una fuerte discusión con otro presentador: “Chavana se enoja por la inepta conducción de Ángel Castro y patea un dron en vivo”, indicaron.

El hecho causó mucha polémica en redes sociales. Muchos aseguraron que “no había sido un accidente”, cuestionando por qué el presentador creyó que era “buena idea” patear un dron en un espacio lleno de gente. También causó indignación el hecho de que Chavana no ofreciera una sincera disculpa en el momento. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Ni siquiera una disculpa. Anciano pelón horrible”

“No, debería demandar a ese anciano”

“¿Qué clase de patán es ese anciano?”

“Pobre Isabella”

“Tanto él como su programa son una porquería”

“Narcisista y violentador de libro”

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Paco Stanley era un machista, bully, acosador, drogadicto, mujeriego, lo que quieran, pero jamás hizo este tipo de pendejadas https://t.co/OupZt15gaz — víctima de un Dios frágil temperamental (@_el_baaadillo) October 27, 2026

¿Cómo quedó Isabella Rojas tras el golpe de Ernesto Chavana en ‘Es show’?

Los internautas se han preocupado por la salud de Isabella Rojas, modelo de ‘Es show’, tras el fuerte golpe que recibió por parte del conductor Ernesto Chavana. A través de Instagram, ‘la Colombiana’ mostró la atención médica que le estaban dando tras el suceso.

Por lo que se puede ver, le habría causado una fuerte lesión en la boca. La joven no dio muchos detalles, tan solo acompañó su corto clip con el siguiente mensaje:

“Luego del accidente de anoche”. Isabella ‘la Colombiana’

La producción del programa también se pronunció y aseguró que su trabajadora se encontraba bien: “@isabella_lacolombiana se encuentra bien tras su ligero accidente”, señalaron.

Isabella ‘la Colombiana’ estaría bien tras golpe en Es show / Redes sociales

¿Ernesto Chavana de ‘Es show’ se disculpó con Isabella Rojas tras golpearla?

Muchos usuarios en redes sociales han asegurado que Ernesto Chavana no trata bien a sus compañeros en ‘Es show’. Incluso recordaron la vez en la que exhibió a una de sus modelos por haber hecho del baño en un estacionamiento público. Más allá de criticar las acciones de la chica, algunos consideraron que no fue correcta la forma en la que Chavana ventiló el hecho.

Sobre lo ocurrido con Isabella Rojas, el conductor no se ha disculpado ni pronunciado ante los malos comentarios. Tan solo usó sus redes sociales para compartir un video en el que se le ve pateando nuevamente al dron.

Los detractores consideran que Chavana tiene “problemas de ira” y la producción del programa debería hacer “algo al respecto”.

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