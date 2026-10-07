Reina de belleza muere trágicamente tras ser impactada por un rayo en plena reunión familiar: ¿Hay VIDEO?

Después de que la caída de un rayo causara la muerte del futbolista Safwan Awae, en pleno partido, una situación similar se vivió recientemente en una localidad de Brasil.

Una tragedia enluta al mundo de las pasarelas, luego de que se reportara la muerte de una modelo de apenas 22 años edad, luego de ser alcanzada trágicamente por un rayo durante una reunión familiar, sufriendo graves heridas que causaron su deceso. ¿Quién era y cómo fue el momento?

Reina de belleza muere tras ser impactada por un rayo / Especial

¿Qué reina de belleza murió repentinamente tras el impacto de un rayo?

Se trata de Ana Beatriz Araújo Ferreira, de 22 años, conocida en la región como la “Reina del rodeo”, quien murió después de ser alcanzada por un rayo el sábado 3 de octubre, en el municipio de Almas.

La joven era madre de un niño de cinco años y estudiante de fisioterapia, y ese día de encontraba conviviendo con familiares en el patio de su casa cuando el trágico suceso ocurrió.

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Ana Beatriz Araújo, reina de belleza, murió en reunión familiar / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que la modelo, Ana Beatriz Araújo, fue impactada por un rayo?

Según los testimonios recogidos por medios brasileños, Ana Beatriz Araújo estaba en el patio de su casa peinando a su sobrina, luego de un almuerzo familiar. El cielo estaba nublado y caía una llovizna ligera, sin señales de una tormenta fuerte:

Todo sucedió muy rápido. El día estaba nublado y lloviznaba ligeramente. César Augusto, hermano de Ana, para CNN

Varios familiares presenciaron la escena y quedaron en estado de shock, entre ellos el padre y la madre de la joven y sus seis hermanastros por parte materna.

Por otra parte, mencionaron que Ana no murió instantáneamente, de hecho, todavía llegó con vida al hospital, pero las graves heridas que sufrió fueron suficientes para que más tarde falleciera.

Se informó que los homenajes, funeral, así como el entierro de Ana Beatriz, se llevaron a cabo durante el lunes 5 de octubre.

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¿Quién era Ana Beatriz Raújo?

Ana Beatriz cursaba fisioterapia en la Universidad Unopar y compartía sus estudios con la vida familiar. Su núcleo más cercano era su esposo y su hijo de apenas cinco años de edad.

Como modelo y figura era reconocida dentro de la tradicional feria agropecuaria local, en aquella localidad conocida como “Almas” fue coronada como reina del rodeo, convirtiéndola en una referente de esas costumbres.

Mientras tanto, las muestras de cariño continúan en redes sociales, tanto de familiares, como de amigos y colegas cercanos que conocieron a Araújo en esta etapa.

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