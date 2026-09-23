Invitados se agarran A GOLPES en plena transmisión en vivo de Es show, ¡tuvieron que sacarlos del foro! VIDEO

Días después de que un conductor sufriera una parálisis en plena transmisión en vivo, otro programa de televisión se vio obligado a actuar de imprevisto debido a un altercado que ocurrió durante su emisión.

‘Es Show’, de Multimedios, es un programa que se caracteriza por el humor y las polémicas durante sus transmisiones. Sin embargo, parece que esta vez la situación se salió de control, al grado de que algunos de sus invitados terminaron a los golpes.

¿Qué fue lo que pasó y quiénes fueron los involucrados en el altercado?

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Es show / Redes sociales

¿Quiénes fueron los invitados que se pelearon en ‘Es Show’?

Los invitados que se enfrascaron en la pelea durante el programa fueron varios luchadores, entre los que se encontraban ‘Rey Wagner’, ‘Wagner Fit’, André Alonso y ‘el Mafioso’, además de otros enmascarados que estuvieron presentes durante la emisión.

El foro de grabación se convirtió en un ring de lucha luego de una acalorada discusión entre ‘Rey Wagner’ y ‘el Mafioso’. Después de un intercambio de palabras, comenzaron los empujones y la situación subió de tono hasta llegar a los golpes.

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Invitados de ‘Es show’ / Instagram

¿Por qué comenzó la pelea entre los luchadores?

Todo surgió a raíz de la rivalidad que existe entre ‘Rey Wagner’ y ‘el Mafioso’, quienes fueron invitados al programa.

Durante una discusión entre ambos, intercambiaron palabras que poco a poco fueron subiendo de tono, lo que provocó que los demás luchadores invitados terminaran involucrándose en el conflicto.

La situación fue escalando hasta que comenzaron los empujones y finalmente llegaron a los golpes, entre quienes se encontraban del lado de ‘Wagner’ y los aliados de ‘el Mafioso’.

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¿La pelea entre los luchadores invitados en ‘Es Show’ fue real?

El intercambio de golpes entre los luchadores se dio incluso detrás de cámaras, de acuerdo con un video que fue publicado en las redes sociales del programa.

En las imágenes se observa que los luchadores continúan enfrentándose en la puerta de salida del foro. Incluso, cuando el altercado se extiende extenderse hacia el exterior de las instalaciones, integrantes del staff cerraron la puerta, y en ese momento termina el video.

Hasta el momento, no se ha confirmado con precisión si el conflicto fue real o si formó parte de una dinámica previamente planeada dentro del programa. En redes sociales, algunas personas señalaron que los golpes se veían falsos, mientras que otros se preguntaron si realmente se había salido de control la situación.

Otra pelea a golpes que generó conversación fue la que protagonizó Wanders Lover, algunas semanas atrás.