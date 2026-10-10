Miss Jamaica muestra las cicatrices que dejó su aparatosa caída en pleno Miss Universe: ¿Desfigurada? FOTOS

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, dio a conocer imágenes inéditas de las delicadas lesiones que sufrió al caer en plena competencia de Miss Unverse 2025, cuando tuvo que ser retirada en camilla del evento. ¿Quedó desfigurada del rostro?

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025 / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la caída que sufrió Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025?

Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica en Miss Universe 2025, sufrió una dura caída en pleno certamen de Miss Universe, ocurrida durante la competencia preliminar realizada en Tailandia.

La joven permaneció hospitalizada durante varias semanas e incluso meses, aunque en fechas recientes volvió a mostrarse en público para entregar la corona a la candidata de su país que competirá en Miss Universe 2026.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025, mientras Henry desfilaba en la pasarela de traje de noche durante la preliminar. La reina jamaicana avanzaba por el escenario cuando sufrió la caída.

Algunas cámaras registraron el momento y captaron cuando el personal médico del evento se la llevó en camilla.

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Así fue la caída de Gabrielle Henry, Miss Jamaica / Redes sociales y canva

Gabrielle Henry comparte FOTOS de las heridas sufridas en Miss Universe 2025

En una reciente publicación, Gabrielle Henry mostró fotos de los últimos meses, entre ellas algunas tomas de cerca de las cicatrices que le quedaron tras el percance en el evento de Miss Universe 2025.

Gabrielle compartió las fotos con el siguiente mensaje:

Es posible que algunas cicatrices nunca sanen, pero seguiré brillando y buscando la alegría en los momentos difíciles. A través de las visitas a la clínica, la fisioterapia y las sesiones de terapia, sé que saldré más fuerte. Gabrielle Henry

Henry aseguró que volver a casa, en Jamaica, fue clave para recobrar su equilibrio. “ Me recordó la bendición que tengo: la oportunidad de vivir esta vida ”, expresó. Además, destacó el valor de los amigos genuinos y el cariño de su familia, que siempre le levanta el ánimo en los momentos de apatía:

Al final, la joven aseguró que el tiempo de recuperación no es el mismo para todos, ya que es un camino que incluye “paciencia y respeto por tu cuerpo”.

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¿Cuáles son las heridas que sufrió la modelo Gabrielle Henry?

La caída de Gabrielle Henry le dejó graves heridas, mismas que describe en los documentos legales donde “demanda a la organización de Miss Universe”, la joven sostiene que padeció una lesión cerebral traumática, junto con una hemorragia subaracnoidea aguda, una contusión hemorrágica en el lóbulo frontal y una hemorragia subdural.

Por la naturaleza de estas lesiones, necesitó atención médica inmediata y debió permanecer hospitalizada por un periodo prolongado en Tailandia.

Además, el percance truncó de forma repentina su participación en el certamen internacional, ya que sucedió durante una de las fases previas a la final.

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