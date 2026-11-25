La victoria de Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico (una de las favoritas), como la nueva Miss Universo, ha causado una fuerte polémica en redes sociales. Su participación en el certamen fue para muchos “dudosa” y el triunfo aún más. Lo que ahora trasciende en redes sociales es que su coronación presuntamente pudo estar manipulada. ¡Ya le habían preguntado lo mismo que en la final!

¿Fraude en Miss Universo 2026? / Redes sociales y canva

¿Cuál fue la respuesta de Jennifer Barreto que causó polémica en Miss Universo?

La nueva Miss Universo, Jennifer Barreto, vive un triunfo que puede considerarse agridulce. A pesar del gran apoyo que recibe en su país, en otras partes del mundo creen que el resultado fue manipulado.

Al ser parte de las cinco finalistas, Barreto tuvo la oportunidad de responder ante el jurado una de las preguntas formuladas por ellos. La pregunta fue la siguiente: “ A medida que crece la inteligencia artificial, ¿cuál es el valor humano más importante que nunca deberíamos perder? ”, le leyeron.

Su respuesta dividió opiniones entre los televidentes e internautas, pues cerró con la siguiente frase:

Por eso, no me preocupa cuán inteligente es la inteligencia artificial, sino cuán inteligentes somos para usarla. Jennifer Barreto, Miss Universo 2026

Esto fue suficiente para que usuarios dijeran que aún con su “mala respuesta”, el jurado consideró que su triunfo era claro. ¿Tú qué piensas?

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Respuesta de Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico / Redes sociales

A Jennifer Barreto, ganadora de Miss Universo 2026, ya le habían hecho pregunta sobre Inteligencia Artificial

Otro de los detalles que se hizo viral fue una entrevista previa de Jennifer Barreto, quien ahora ocupa el lugar de Fátima Bosch con la corona de Miss Universo, en la que le hacían una pregunta similar, y su respuesta, era casi idéntica.

Así respondió Miss Puerto Rico el pasado 11 de noviembre a una pregunta sobre la IA:

No me preocupa cuán inteligente llegue a ser la inteligencia artificial, sino cuán sabios vamos a ser nosotros los eres humanos para usarla juiciosamente. Jennifer Barreto, hace dos semanas

A partir de aquí, los comentarios juzgaban aún más la victoria de Barreto, argumentando también que la última pregunta que respondió (en inglés) también había sido presuntamente preparada.

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Cuestionan respuesta de Miss Universo 2026, Jennifer Barreto, por repetir argumentos que ya había utilizado en una entrevista Cuestionan respuesta de Miss Universo 2026, Jennifer Barreto, por repetir argumentos que ya había utilizado en una entrevista https://t.co/EJ2aGBHHod — cachicha (@cachicha) November 25, 2026

¿Quién es Jennifer Barreto, nueva Miss Universo?

Más allá de la polémica, el triunfo de Jennifer Barreto marca un precedente. La puertorriqueña es trabajadora social, además de ser la primera mujer casada y madre en llevarse la corona de Miss Universo.

La edición 75 de Miss Universo también destacó por su alcance. Participaron 117 delegadas de más de 110 países y territorios, incluidos algunos debutantes como San Martín y Uganda. Entre las concursantes había 22 con maestrías, cinco doctoras y 10 madres.

Esto se sumó a otra polémica de Miss Universo, cuando le quitaron su corona a una ganadora de su país en este 2026, debido a comentarios despectivos.

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