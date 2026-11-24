Solo horas separan al mundo entero de conocer a la ganadora de la corona de Miss Universo 2026, ocupando el lugar de la mexicana Fátima Bosch, quien ganó hace ya un año en el evento que se llevó a cabo en Tailandia. Las apuestas ya han sido lanzadas por los expertos y... ¿alguna de las favoritas triunfó?

¿Quién ganó Miss Universo 2026? / Redes sociales

Ellas son las favoritas para ganar Miss Universo 2026 según expertos

Varios especialistas en Miss Universo han dado a sus favoritas para esta edición 75 del certamen. Muchos coinciden en los nombres de quienes se perfilan como favoritas para llevarse la corona, ya sea por su desempeño a lo largo de los meses o incluso por jugar de local.

Esta es la lista que, según expertos y la IA, podría cumplirse mañana:



Venezuela, con representación en Clara Vegas Goetz : La modelo sudamericana figura en los pronósticos de varios especialistas. Es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990. Puerto Rico, representada por Jennifer Barreto : La puertorriqueña encabeza varias listas no solo por su desenvolvimiento en el escenario, si no también por la localía. ¿Será que lo logra? Filipinas, con Bea Millan-Windorski : La representante asiática se ubica entre los tres primeros lugares en las listas de diversos especialistas, además de que muchos creen que dicho país se merecía la corona desde el 2025. Francia con esperanza en Garance Authié : Es la única representante europea dentro del top 5 de los especialistas. Pese a su buen posicionamiento, una lesión en la rodilla podría afectar su desempeño esta noche. Nueva Zelanda cree en la hazaña de Georgia Waddington : La modelo de Oceanía está presente en el top 5 de la lista preliminar del sitio especializado Missosology.

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Favoritas Miss Universo 2026 / Redes sociales y canva

¿A qué hora empieza Miss Universo 2026?

La cuenta atrás avanza hacia la gala del 24 de noviembre, cuando la reina actual aún es la mexicana Fátima Bosch, traspasará la corona a quien la suceda. La ceremonia arrancará a las 19:00 horas.

La transmisión podrá seguirse en el canal oficial de Telemundo, y se espera que también en YouTube pueda seguirse el evento en vivo, aunque no se ha confirmado si pueda verse en otra región diferente a la del país anfitrión.

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¿Quién triunfó como Miss Universo 2026? / Captura de pantalla

Ella es la modelo ganadora de Miss Universo 2026

Se espera una noche de tensión y emoción gracias a Miss Universo 2026, esperamos que María Vargas, la representante mexicana, logre otra hazaña como la de las otras cuatro nacionales que se hicieron de la corona.

El top 30 de semifinalistas es:



Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador, Puerto Rico, Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y, Nicaragua.

Tras la pasarela en traje de baño, el top 12 del certamen es el siguiente:



Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo, Francia.

El top 5 que pasa a la ronda de preguntas tras el desfile en traje de gala es:



Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y, Puerto Rico.

Finalmente, se anunció que la quinta finalista es Nueva Zelanda, la cuarta Filipinas, por lo que la corona se quedará en LATAM.

El tercer lugar fue para Venezuela, así que todo se definió entre Puerto Rico y República Dominicana.

Miss Universo 2026 se quedó en Puerto Rico, por lo que se coronó Jennifer Barreto.

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