A unos días de la gran final de Miss Universo 2026, varios se preguntan por la representación mexicana, quien planea ocupar el lugar de Fátima Bosch como la poseedora de la corona. Tras una polémica edición de Miss Universo México 2026, te contamos quién estará en el certamen.

¿Quién ganó el Miss Universo México 2026? / Redes sociales

¿Quién es la representante de México para el Miss Unvierso 2026?

México tendrá una representante de Jalisco para el Miss Universo 2026, María Vargas fue la ganadora de la corona nacional, y buscará replicar lo logrado por Fátima Bosch hace un año en Tailandia.

Vargas es originaria de Copalita, en el municipio de Zapopan, Jalisco, y se llevó el título de Miss México el pasado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. Vargas mide 1.75 metros, solo un centímetro más que Fátima.

María Vargas, representante de México en Miss Universo 2026 / Redes sociales

María Vargas es licenciada en Negocios Internacionales por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara y, además de su trayectoria en el modelaje, se ha desarrollado como empresaria y escritora.

Su triunfo la convirtió en la séptima jalisciense en representar a México en el certamen internacional. Desde entonces, su preparación ha incluido trabajo de pasarela y oratoria, así como el acompañamiento de la organización nacional.

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¿Qué polémicas rodearon al certamen Miss Universo México 2026?

Además de los múltiples comentarios que rodearon el triunfo de María Vargas en Miss Universo 2026 (evento que tuvo a Aarón Mercury como juez), otras polémicas surgieron tras llevarse a cabo el certamen nacional.

Uno de ellos fue la renuncia de Arisbe Cueto, Miss Nuevo León 2026, a su título como ganadora estatal. Aunque ella dijo que no fue por haber perdido, sí dejó claro que pudo haberse tratado de desacuerdos con la organización:

Hay títulos a los que vale la pena renunciar cuando conservarlos significa dejar de ser congruente con quien eres. Arisbe Cueto

Además, asegura que vivir todo desde dentro le mostró una faceta que muchas ya le habían contado, por lo que llegó a sus propias “conclusiones":

Hoy, después de haber vivido este proceso desde adentro, entiendo el porqué de muchas de ellas y también por qué tantas personas han llegado a sus propias conclusiones sobre lo sucedido Arisbe Cueto

Posteriormente, el comunicado desapareció de sus redes sociales, creando más rumores alrededor del evento. ¿Qué habrá pasado con ella?

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Arisbe Cueto, Miss Nuevo León 2026, renunció a su título / IG: arisbecueto

¿Cuándo y a qué hora será el Miss Universo 2026?

Mientras se define la situación de la candidata de la República Checa, la cuenta regresiva sigue su curso rumbo a la gala del 24 de noviembre, en la que la actual soberana, la mexicana Fátima Bosch, coronará a su sucesora.

Todavía no hay certeza de que la lista de concursantes vaya a sufrir nuevas modificaciones antes de la gran noche en el Coliseo de Puerto Rico, recinto que se convertirá en el centro de un evento que mantiene al mundo pendiente.

En otro frente, una exconcursante de Miss Universo 2025 presentó una demanda contra la organización del certamen por una supuesta negligencia. ¿Cuáles son los motivos?

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