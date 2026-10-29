¿Despiden a Ernesto Chavana tras golpear a Isabella Rojas con un dron? “Me veo en la triste situación de retirarme”

El conductor Ernesto Chavana se encuentra en el ojo del huracán luego de golpear a la modelo Isabella Rojas con un dron durante una transmisión en vivo de su programa ‘Es show’.

Tras el incidente, se desató una ola de críticas y señalamientos en redes sociales, donde usuarios han exigido la salida del presentador de la televisora y de los proyectos en los que participa.

En medio de la polémica, comenzó a circular un video en el que el propio Ernesto Chavana habla de haber presentado su renuncia a Canal 6.

¿Qué se sabe sobre el video y cuál es la situación actual de Ernesto Chavana en Multimedios?

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Ernesto Chavana / Redes sociales

¿Qué pasó entre Ernesto Chavana e Isabella Rojas en ‘Es show’?

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo de ‘Es show’, cuando el conductor pateó un dron que sobrevolaba el foro y terminó golpeando el rostro de la modelo Isabella Rojas.

En las imágenes, se observa cómo Chavana patea el dron y este sale proyectado hacia el lugar donde estaba Isabella. Tras recibir el impacto, la modelo se llevó las manos al rostro y sus compañeras se acercaron para auxiliarla, por lo que tuvo que retirarse del foro para recibir atención.

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😳 ¡Accidente en Es Show! Todo ocurrió en Canal 6, en Monterrey, cuando Ernesto Chavana intentó quitarse de enfrente un dron que sobrevolaba el foro. Al patearlo, el aparato terminó golpeando en el rostro a Isabella, una de las integrantes del programa. #Chavana #EsShow #Mty https://t.co/lIZi0bglt7 — Distrito Regio (@distritoregio) October 27, 2026

¿Isabella Rojas demandará a Ernesto Chavana por golpearla?

Después de recibir atención médica, Isabella Rojas regresó al foro y mostró las heridas que le provocó el impacto del dron.

La modelo aseguró que se encontraba bien y que únicamente había sufrido un par de cortadas en los labios. Además, aceptó las disculpas que Ernesto Chavana le ofreció públicamente durante la transmisión e incluso hizo un comentario en tono de broma al conductor para restarle tensión al momento.

“Se me abrió el labio, acabo de llegar y ya me odia (risas). Todo bien”. Isabella Rojas

Por lo anterior, todo apunta a que el incidente quedó como un accidente ocurrido dentro del foro y que, al menos hasta el momento, no habrá acciones legales contra Ernesto Chavana, de acuerdo con lo expresado por la propia Isabella.

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Isabella Rojas en ‘Es show’

¿Ernesto Chavana ya presentó su renuncia a la televisora de Monterrey?

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales un video en el que el conductor anuncia que puso su renuncia sobre la mesa de Multimedios, lo que causó confusión sobre si estaría relacionado con el el incidente de Isabella Rojas.

“Durante la madrugada de este día puse mi renuncia en la mesa de mis jefes de Canal 6, con quienes tuve una extensa y acalorada charla durante un par de horas sin poder llegar a un acuerdo satisfactorio (...) Me veo en la triste situación de retirarme de mis programas y buscar otra opción que me permita continuar” Ernesto Chavana

Sin embargo, la grabación no es reciente, sino que corresponde a agosto de 2024, cuando Chavana tuvo un conflicto con integrantes del elenco y la producción del programa.

Ernesto Chavana Ah renunciado por los insultos y faltas de respeto por parte de su Producción! Que esperaba 🤷🏿 https://t.co/g4EmNgOXMU — 𓆩🤍𓆪 (@scryvrs) October 29, 2026

En aquel momento, el presentador manifestó su inconformidad con el ambiente laboral y anunció que dejaría sus programas en la televisora.

Por otra parte, tras el accidente con el dron, Ernesto Chavana, uno de los conductores más famosos de la televisión regia, reveló que fue citado por sus superiores para hablar sobre lo ocurrido y las posibles consecuencias, cuyas consecuencias aceptará y acatará las órdenes que le den.

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